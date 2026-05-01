Победителей Венецианской биеннале будут выбирать зрители — РФ в списке претендентов
- Церемонию награждения перенесли на ноябрь.
- Введены новые награды в связи с уходом международного жюри.
- Все национальные павильоны принимают участие в голосовании — включая РФ и Израиль.
Организаторы 61-й Международной художественной выставки La Biennale di Venezia объявили об изменениях в формате награждения.
После отставки международного жюри и на фоне сложной геополитической ситуации традиционные призы заменят зрительским голосованием, в котором примут участие все официальные участники выставки.
Дата награждения изменена
Церемонию награждения перенесли. Вместо 9 мая она состоится 22 ноября — в последний день работы выставки для публики. Подобная практика уже применялась ранее, в частности во время пандемии Covid-19 в 2021 году.
Вместо наград, которые обычно определяет жюри, введены награды — Львы посетителей (Visitors’ Lions). Их будут вручать лучшему участнику основной выставки In Minor Keys и за лучшее национальное участие.
Как следует из названия премии, победителей будут определять сами посетители. Голосовать смогут только те, кто приобретет билеты и посетит обе выставочные локации в период с 9 мая по 22 ноября. Система билетов будет проверять эти посещения, после чего каждый сможет отдать один голос в каждой категории.
Все национальные павильоны, включенные в официальный список выставки, имеют право претендовать на награду за лучшее национальное участие. Это означает, что за награды смогут побороться и Россия, и Израиль.
Критика Венецианской биеннале
Организаторы подчеркивают, что придерживаются принципов инклюзивности, равного отношения и открытости, а искусство должно оставаться пространством диалога без цензуры.
Ранее более 20 европейских стран призвали не допускать Россию к участию в биеннале, а Еврокомиссия пригрозила приостановить грант для выставки на сумму €2 млн.
Украина также призвала организаторов пересмотреть подход к возвращению РФ и сохранить позицию, которой придерживались в 2022–2024 годах.