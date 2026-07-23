Ведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился деталями жизни своей семьи в Канаде. Его младший сын Тимофей, которому исполнилось полтора года, впервые пошел в местный детский сад.

Об этом Владимир сообщил на своей странице в Instagram, рассказав о подробностях адаптации малыша и ценах на дошкольное образование за рубежом.

Владимир Остапчук отдал сына в детский сад в Канаде

По словам Остапчука, первый день в заведении прошел спокойно, однако уже на второй день мальчику было труднее оставаться без родителей.

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— Второй день немного тяжелее. Наверное, Тим уже “прохавал” систему и плачет. Поэтому мы минут 10 играем и уходим. Возвращаемся в 12 перед обеденным сном, — рассказал шоумен.

Также Владимир Остапчук рассекретил сумму, которую семья тратит на дошкольное учреждение. Пребывание Тимофея в частном канадском детсаду стоит $1 700 в месяц (около 76 тыс. грн по текущему курсу).

Напомним, что о переезде в Канаду Владимир и Екатерина Остапчуки задумались еще год назад. Однако окончательное решение они приняли в связи с прилетом по дому Владимира.

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