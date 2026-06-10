Украинский нотариус и блогер Христина Горняк сообщила, что официально вернула себе девичью фамилию после развода с телеведущим Владимиром Остапчуком.

Об изменениях в документах она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав пост с шутливым обращением к будущему мужу.

Горняк обратилась к будущему избраннику

В публикации Христина намекнула, что даже в случае нового брака больше не планирует менять фамилию.

Сейчас смотрят

— Привет, любимый, если ты когда-нибудь случишься в моей жизни, то давай сразу договоримся, что у тебя будет самая прекрасная жена в мире, очень заботливая, искренняя, открытая, улыбчивая, порядочная и так далее, но фамилию мы оставим уже мою, девичью, без всех этих изменений! Заранее спасибо за уважение к моему выбору, чмок! — написала она.

Христина сообщила, что завершила процедуру смены документов и теперь официально носит свою девичью фамилию.

— Ну что ж, поздравляйте, наконец-то я снова — официально Горняк! Хотя ментально и в сердце я всегда ею и оставалась! И это прекрасный знак, прекрасный день, да и вообще все прекрасно! — поделилась она.

Горняк и Остапчук поженились в 2020 году, а осенью 2022-го объявили о разводе. После расставания их отношения не раз становились темой публичных обсуждений, в частности из-за дома под Киевом, который остался в совместной собственности бывших супругов.

В этом году Христина Горняк впервые публично рассказала, почему рассталась с ведущим. По ее словам, причиной развода стало отношение мужа к ней в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Христина Горняк

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.