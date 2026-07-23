Ведучий та шоумен Володимир Остапчук поділився деталями життя своєї родини в Канаді. Його наймолодший син Тимофій, якому виповнилося півтора року, вперше пішов до місцевого дитячого садка.

Про це Володимир повідомив на своїй сторінці в Instagram, поділившись подробицями адаптації малюка та цінами на дошкільну освіту за кордоном.

Володимир Остапчук віддав сина в дитячий садок в Канаді

За словами Остапчука, перший день у закладі минув спокійно, однак уже на другий день хлопчикові було важче залишатися без батьків.

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— Другий день трохи важчий. Напевно, Тім уже “прохавав” систему і плаче. Тому ми хвилин 10 граємося й йдемо. Повертаємося о 12-й перед обіднім сном, — розповів шоумен.

Також Володимир Остапчук розсекретив суму, яку родина витрачає на дошкільний заклад. Перебування Тимофія в приватній канадській дитячій установі коштує $1 700 на місяць (майже 76 тис. грн за поточним курсом).

Нагадаємо, що про переїзд до Канади Володимир та Катерина Остапчуки задумалися ще рік тому. Однак остаточне рішення вони прийняли після прильоту по будинку Володимира.

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