Ведучий та шоумен Володимир Остапчук поділився деталями життя своєї родини в Канаді. Його наймолодший син Тимофій, якому виповнилося півтора року, вперше пішов до місцевого дитячого садка.

Про це Володимир повідомив на своїй сторінці в Instagram, поділившись подробицями адаптації малюка та цінами на дошкільну освіту за кордоном.

Володимир Остапчук віддав сина в дитячий садок в Канаді

За словами Остапчука, перший день у закладі минув спокійно, однак уже на другий день хлопчикові було важче залишатися без батьків.

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— Другий день трохи важчий. Напевно, Тім уже “прохавав” систему і плаче. Тому ми хвилин 10 граємося й йдемо. Повертаємося о 12-й перед обіднім сном, — розповів шоумен.

Також Володимир Остапчук розсекретив суму, яку родина витрачає на дошкільний заклад. Перебування Тимофія в приватній канадській дитячій установі коштує $1 700 на місяць (майже 76 тис. грн за поточним курсом).

Син Володимира Остапчука

Фото: колаж УНІАН

Нагадаємо, що про переїзд до Канади Володимир та Катерина Остапчуки задумалися ще рік тому. Однак остаточне рішення вони прийняли після прильоту по будинку Володимира.

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