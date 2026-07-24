Команда Суспільного Мовлення обнародовала лонглист Национального отбора на Детское Евровидение — 2026. В список вошли 15 юных исполнителей и коллективов из разных уголков Украины.

В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок — 642, среди которых и выбирали полуфиналистов.

Суспільне объявило лонглист Нацотбора на Детское Евровидение — 2026

Музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова поздравила юных артистов и обратилась к тем, кто в этот раз не прошел дальше.

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— Я искренне поздравляю всех участников, попавших в лонглист Нацотбора на Детское Евровидение. В этом году мы получили рекордное количество заявок, и это лучшее свидетельство того, что в Украине растет невероятно талантливое поколение детей, желающих творить, петь и мечтать. Для тех, кто сегодня не увидел своего имени в списке, хочу сказать самое важное: это не поражение. Это один из шагов на большом творческом пути. Продолжайте заниматься музыкой, писать песни, работать над собой и обязательно возвращайтесь, — подчеркнула Тарабарова.

Также Светлана добавила, что впереди участников лонглиста ждет очень интересная работа, знакомства, обучение и новый опыт. Она пожелала каждому оставаться собой, не бояться проявлять свою индивидуальность и помнить, что самое главное – это не только результат, но путь, который вы проходите.

Кто вошел в лонглист Нацотбора — 2026

Группа VYHOR (Мария Васьковская, 13 лет; Тина Колодийчук, 9 лет; Зоряна Панченко, 13 лет; Дарья Удовиченко, 12 лет; Александра Сварник, 14 лет и Екатерина Яюк, 11 лет) — Киевская область; Мария Близнюк, 11 лет — Закарпатская область; Екатерина Ватан, 12 лет — г. Киев; Дуэт София и Вероника Возняк, 12 и 10 лет — г. Ивано-Франковск; Владислав Данилевский, 11 лет — г. Киев; Роман Дорошенко, 12 лет — Киевская область; София Дупелич, 14 лет — г. Житомир; Дмитрий Карабет, 10 лет — г. Киев; Эрика Колесниченко, 11 лет — Киевская область; София Назаренко, 10 лет — г. Киев; Анастасия Пошедина, 9 лет — родом из Харькова, проживает в Киеве; Марко Сердинский, 12 лет — г. Ивано-Франковск; Злата Солоненко, 11 лет — Винницкая область; Оливия Ткачик, 10 лет — г. Николаев; Карина Штефанеса, 10 лет — Черновицкая область.

Что ждет участников Детского Евровидения дальше

Все полуфиналисты примут участие в живом прослушивании, которое состоится в воскресенье, 26 июля, в киевском ТРЦ Республика Парк и парке развлечений Neopolis. Мероприятие пройдет в условиях реального международного конкурса с участием специалистов музыкальной индустрии.

По итогам прослушиваний жюри выберет десять финалистов, которые отправятся в Звездную школу в Буковеле (на базе лагеря One Land/One Camp), где будет проходить дальнейшая подготовка к финалу.

Напомним, что Детское Евровидение 2026 года третий раз состоится на Мальте. Организаторы объявили, что песенный конкурс пройдет 24 октября в выставочном центре MFCC в поселке Та-Кали.

Источник : Суспільне

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