Детское Евровидение 2026: объявлен лонглист участников нацотбора
- Суспільне объявило лонглист Нацотбора на Детское Евровидение 2026 года.
- В список вошли 15 юных исполнителей и коллективов из разных уголков Украины.
- Все полуфиналисты примут участие в живом прослушивании.
Команда Суспільного Мовлення обнародовала лонглист Национального отбора на Детское Евровидение — 2026. В список вошли 15 юных исполнителей и коллективов из разных уголков Украины.
В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок — 642, среди которых и выбирали полуфиналистов.
Суспільне объявило лонглист Нацотбора на Детское Евровидение — 2026
Музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова поздравила юных артистов и обратилась к тем, кто в этот раз не прошел дальше.
— Я искренне поздравляю всех участников, попавших в лонглист Нацотбора на Детское Евровидение. В этом году мы получили рекордное количество заявок, и это лучшее свидетельство того, что в Украине растет невероятно талантливое поколение детей, желающих творить, петь и мечтать. Для тех, кто сегодня не увидел своего имени в списке, хочу сказать самое важное: это не поражение. Это один из шагов на большом творческом пути. Продолжайте заниматься музыкой, писать песни, работать над собой и обязательно возвращайтесь, — подчеркнула Тарабарова.
Также Светлана добавила, что впереди участников лонглиста ждет очень интересная работа, знакомства, обучение и новый опыт. Она пожелала каждому оставаться собой, не бояться проявлять свою индивидуальность и помнить, что самое главное – это не только результат, но путь, который вы проходите.
Кто вошел в лонглист Нацотбора — 2026
- Группа VYHOR (Мария Васьковская, 13 лет; Тина Колодийчук, 9 лет; Зоряна Панченко, 13 лет; Дарья Удовиченко, 12 лет; Александра Сварник, 14 лет и Екатерина Яюк, 11 лет) — Киевская область;
- Мария Близнюк, 11 лет — Закарпатская область;
- Екатерина Ватан, 12 лет — г. Киев;
- Дуэт София и Вероника Возняк, 12 и 10 лет — г. Ивано-Франковск;
- Владислав Данилевский, 11 лет — г. Киев;
- Роман Дорошенко, 12 лет — Киевская область;
- София Дупелич, 14 лет — г. Житомир;
- Дмитрий Карабет, 10 лет — г. Киев;
- Эрика Колесниченко, 11 лет — Киевская область;
- София Назаренко, 10 лет — г. Киев;
- Анастасия Пошедина, 9 лет — родом из Харькова, проживает в Киеве;
- Марко Сердинский, 12 лет — г. Ивано-Франковск;
- Злата Солоненко, 11 лет — Винницкая область;
- Оливия Ткачик, 10 лет — г. Николаев;
- Карина Штефанеса, 10 лет — Черновицкая область.
Что ждет участников Детского Евровидения дальше
Все полуфиналисты примут участие в живом прослушивании, которое состоится в воскресенье, 26 июля, в киевском ТРЦ Республика Парк и парке развлечений Neopolis. Мероприятие пройдет в условиях реального международного конкурса с участием специалистов музыкальной индустрии.
По итогам прослушиваний жюри выберет десять финалистов, которые отправятся в Звездную школу в Буковеле (на базе лагеря One Land/One Camp), где будет проходить дальнейшая подготовка к финалу.
Напомним, что Детское Евровидение 2026 года третий раз состоится на Мальте. Организаторы объявили, что песенный конкурс пройдет 24 октября в выставочном центре MFCC в поселке Та-Кали.