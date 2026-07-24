Команда Суспільного Мовлення оприлюднила лонглист Національного відбору на Дитяче Євробачення 2026. До списку увійшли 15 юних виконавців та колективів з різних куточків України.

Цьогоріч оргкомітет отримав рекордну кількість заявок — 642, з-поміж яких і обирали півфіналістів.

Суспільне оголосило лонглист Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова привітала юних артистів та звернулася до тих, хто цього разу не пройшов далі.

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— Я щиро вітаю всіх учасників, які потрапили до лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Цього року ми отримали рекордну кількість заявок, і це найкраще свідчення того, що в Україні росте неймовірно талановите покоління дітей, які хочуть творити, співати й мріяти. Для тих, хто сьогодні не побачив свого імені у списку, хочу сказати найважливіше: це не поразка. Це лише один із кроків на великому творчому шляху. Продовжуйте займатися музикою, писати пісні, працювати над собою і неодмінно повертайтеся, — наголосила Тарабарова.

Також Світлана додала, що попереду на учасників лонглиста чекає дуже цікава робота, знайомства, навчання та новий досвід. Вона побажала кожному залишатися собою, не боятися проявляти свою індивідуальність і пам’ятати, що найголовніше — це не лише результат, а шлях, який ви проходите.

Хто увійшов до лонглиста Нацвідбору 2026

Гурт VYHOR (Марія Васьківська, 13 років; Тіна Колодійчук, 9 років; Зоряна Панченко, 13 років; Дар’я Удовиченко, 12 років; Олександра Сварник, 14 років та Катерина Яюк, 11 років) — Київська область; Марія Близнюк, 11 років — Закарпатська область; Катерина Ватан, 12 років — м. Київ; Дует Софія та Вероніка Возняк, 12 та 10 років — м. Івано-Франківськ; Владислав Данілевський, 11 років — м. Київ; Роман Дорошенко, 12 років — Київська область; Софія Дупелич, 14 років — м. Житомир; Дмитро Карабет, 10 років — м. Київ; Еріка Колесніченко, 11 років — Київська область; Софія Назаренко, 10 років — м. Київ; Анастасія Пошедіна, 9 років — родом з Харкова, мешкає в Києві; Марко Сердинський, 12 років — м. Івано-Франківськ; Злата Солоненко, 11 років — Вінницька область; Олівія Ткачик, 10 років — м. Миколаїв; Каріна Штефанеса, 10 років — Чернівецька область.

Що чекає на учасників Дитячого Євробачення далі

Усі півфіналісти візьмуть участь у живому прослуховуванні, яке відбудеться вже цієї неділі, 26 липня, у київському ТРЦ Республіка Парк та парку розваг Neopolis. Захід проходитиме в умовах реального міжнародного конкурсу за участі фахівців музичної індустрії.

За підсумками прослуховувань журі обере десять фіналістів, які вирушать до Зіркової школи в Буковелі (на базі табору One Land / One Camp), де проходитиме подальша підготовка до фіналу.

Нагадаємо, що Дитяче Євробачення 2026 втретє відбудеться на Мальті. Організатори оголосили, що пісенний конкурс пройде 24 жовтня у виставковому центрі MFCC у селищі Та-Калі.

Джерело : Суспільне

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