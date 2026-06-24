Рэп-исполнительница Alyona Alyona снова будет работать над песнями для участников Национального отбора на Детское Евровидение. Артистка стала сонграйтером конкурса второй год подряд.

Музыкальный продюсер Светлана Тарабарова и Alyona Alyona вместе напишут по три песни для финалистов Нацотбора 2026.

Alyona Alyona возвращается на Детское Евровидение

Alyona Alyona, которая представляла Украину на Евровидении 2024 вместе с Jery Heil, поделилась впечатлениями от нового сотрудничества с юными исполнителями.

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— Я рада вернуться к Детскому Евровидению. Уже второй год подряд я буду творить для детей и с детьми. Меня это очень заряжает, потому что это наше будущее. Работа с детьми — нелегкий труд, но он по-настоящему искренний. Надеюсь, что в этом году получится создать такие песни, каждая из которых найдет свое место в миллионах сердец, — отметила артистка.

Продолжается прием заявок на Нацотбор 2026

Старт приема заявок на участие в Национальном отборе на Детское Евровидение 2026 начался 16 июня. Все потенциальные кандидаты должны заполнить форму на сайте конкурса до 8 июля включительно.

Претендентам нужно подготовить две кавер-версии популярных песен и записать видеовизитку. Также можно подать на рассмотрение собственную авторскую композицию.

Финал Нацотбора запланирован на сентябрь 2026 года.

Детское Евровидение 2026 — где состоится

Детское Евровидение 2026 состоится 24 октября на Мальте. Площадкой станет комплекс MFCC в поселке Та-Кали, который на время проведения шоу превратят в тематический городок Евровидения.

В прошлом году победу на конкурсе одержала Лу Делоз с песней Ce Monde. Для Франции эта победа стала четвертой в истории соревнования.

Представительница Украины София Нерсесян с песней Мотанка заняла второе место.

Детский песенный конкурс Евровидение проводится с 2003 года. Его создали на основе скандинавского музыкального фестиваля Melodi Grand Prix Nordic. Первый конкурс состоялся в Копенгагене, а победителем тогда стал Дино Елушич с песней Ti Si Moja Prva Ljubav.

Источник : Суспільне

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