Детское Евровидение 2026: Alyona Alyona снова будет писать песни для финалистов Нацотбора
- Светлана Тарабарова и Alyona Alyona вместе напишут по три песни для финалистов Нацотбора 2026.
- Прием заявок на участие в Нацотборе продолжается до 8 июля 2026 года.
- Финал украинского отбора состоится в сентябре.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona снова будет работать над песнями для участников Национального отбора на Детское Евровидение. Артистка стала сонграйтером конкурса второй год подряд.
Музыкальный продюсер Светлана Тарабарова и Alyona Alyona вместе напишут по три песни для финалистов Нацотбора 2026.
Alyona Alyona возвращается на Детское Евровидение
Alyona Alyona, которая представляла Украину на Евровидении 2024 вместе с Jery Heil, поделилась впечатлениями от нового сотрудничества с юными исполнителями.
— Я рада вернуться к Детскому Евровидению. Уже второй год подряд я буду творить для детей и с детьми. Меня это очень заряжает, потому что это наше будущее. Работа с детьми — нелегкий труд, но он по-настоящему искренний. Надеюсь, что в этом году получится создать такие песни, каждая из которых найдет свое место в миллионах сердец, — отметила артистка.
Продолжается прием заявок на Нацотбор 2026
Старт приема заявок на участие в Национальном отборе на Детское Евровидение 2026 начался 16 июня. Все потенциальные кандидаты должны заполнить форму на сайте конкурса до 8 июля включительно.
Претендентам нужно подготовить две кавер-версии популярных песен и записать видеовизитку. Также можно подать на рассмотрение собственную авторскую композицию.
Финал Нацотбора запланирован на сентябрь 2026 года.
Детское Евровидение 2026 — где состоится
Детское Евровидение 2026 состоится 24 октября на Мальте. Площадкой станет комплекс MFCC в поселке Та-Кали, который на время проведения шоу превратят в тематический городок Евровидения.
В прошлом году победу на конкурсе одержала Лу Делоз с песней Ce Monde. Для Франции эта победа стала четвертой в истории соревнования.
Представительница Украины София Нерсесян с песней Мотанка заняла второе место.
Детский песенный конкурс Евровидение проводится с 2003 года. Его создали на основе скандинавского музыкального фестиваля Melodi Grand Prix Nordic. Первый конкурс состоялся в Копенгагене, а победителем тогда стал Дино Елушич с песней Ti Si Moja Prva Ljubav.