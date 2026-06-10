Певица Елена Тополя, ранее известная как Alyosha, рассказала, какую компенсацию от государства получила после российского удара по ее квартире в Киеве летом 2025 года.

Артистка уточнила, что возмещение по программе єВідновлення оказалось почти в десять раз меньше суммы, потраченной на ремонт жилья.

Тополя о выплатах от государства

Елена Тополя отметила, что процесс восстановления многоквартирного дома продолжается до сих пор. По ее словам, спустя год после атаки фасад все еще не отремонтирован полностью.

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— Внутри, конечно, люди сделали ремонт и продолжают делать. Фасад очень долго восстанавливают, потому что у нас тут ветры очень серьезные и постоянно это мешает, не успевают просто зафиксировать, — сказала певица.

Артистка также рассказала о государственной компенсации за поврежденное жилье. По словам Тополи, выплата составила 209 тыс. грн. При этом Елена подчеркнула, что фактические расходы на восстановление квартиры были значительно больше.

— Около 2 млн ушло на ремонт. єВідновлення возмещает деньги, если повреждены стены, какие-то фундаментальные вещи, дверные рамы, оконные рамы и так далее, то есть окна. Вот это возместили, — объяснила Тополя.

Елена добавила, что после российской атаки было решено дополнительно усилить безопасность жилья. В квартире установили бронированные окна и двери, а также обустроили дополнительную защиту в коридоре.

Артистка призналась, что после пережитого ее отношение к воздушным тревогам существенно изменилось. По словам Елены Тополи, во время ракетных атак она спускается в паркинг и пережидает опасность в машине.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Телеканал Дім

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