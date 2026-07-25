Американського режисера Чака Рассела знайшли мертвим у його будинку в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Йому було 74 роки.

Помер Чак Рассел: що відомо

Як повідомила родина режисера виданню TMZ, у середу вдень до будинку викликали рятувальників через непритомного чоловіка. Інформацію про смерть Рассела також підтвердив його адвокат у коментарі Variety. Причину смерті наразі не назвали.

За свою багаторічну кар’єру режисер працював із Джимом Керрі, Кемерон Діас, Арнольдом Шварценеггером, Кім Бейсінгер, Крістіною Річчі та Двейном Джонсоном. Деякі з його фільмів стали важливими для кар’єри майбутніх голлівудських зірок.

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Рассел народився у місті Парк-Рідж у штаті Іллінойс. Роботу в кіноіндустрії він розпочав як виконавчий продюсер слешера Пекельна ніч 1981 року з Ліндою Блер. Згодом став співавтором сценарію фантастичного фільму Пейзаж мрій, головну роль у якому виконав Денніс Квейд.

Режисерським дебютом Рассела став фільм 1987 року Кошмар на вулиці В’язів 3: Воїни снів. Він також долучився до написання сценарію стрічки, яку критики сприйняли як успішне повернення франшизи після неоднозначної другої частини.

Після рімейку фантастичного фільму жахів Крапля Рассел зняв комедію Маска, яка вийшла у 1994 році. Стрічка зробила Джима Керрі та Кемерон Діас світовими зірками, а візуальні ефекти фільму були номіновані на премію Оскар.

Спочатку студія New Line планувала перетворити Маску на похмурий фільм жахів, однак Рассел наполіг на комедійному форматі. У результаті картина зібрала у світовому прокаті понад $350 млн за бюджету близько $18 млн.

У 1996 році режисер випустив бойовик Стирач з Арнольдом Шварценеггером, а у 2000-му — фільм жахів Благословенна дитина з Кім Бейсінгер та Крістіною Річчі.

У 2002 році Рассел зняв Царя скорпіонів — спін-оф пригодницької франшизи Мумія. Ця картина стала першою стрічкою, у якій Двейн Джонсон виконав головну роль.

Останньою режисерською роботою Рассела став фільм Відьомська дошка, що вийшов у 2024 році та був рімейком однойменного горору 1986 року.

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