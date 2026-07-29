В среду, 29 июля, в Париже обнаружили мертвым известного французского электронного музыканта и диджея Kavinsky (Кавински). Настоящее имя артиста – Венсан Белорже. Ему было 50 лет.

Диджей Kavinsky умер: что известно

Тело Венсана Белорже обнаружили в его доме в 18 округе Парижа. В настоящее время местная прокуратура начала расследование по установлению причин смерти.

По данным спасателей и правоохранителей, на месте происшествия не обнаружено никаких подозрительных обстоятельств или следов насилия.

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Чем известен Kavinsky

Kavinsky (Венсан Белорже) считается одним из пионеров музыкального жанра синтвейв и ярким представителем французской электронной сцены.

Всемирную популярность артисту принесла композиция Nightcall, которая стала главным саундтреком к культовому фильму Драйв с Райаном Гослингом.

Музыкант также выступал вживую во время торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году вместе с бельгийской певицей Анжель и группой Phoenix.

За свою карьеру Kavinsky выпустил два студийных альбома – OutRun (2013) и Reborn (2022).

Источник : France24

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