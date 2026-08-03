Телеканал ICTV2 объявил дату выхода нового 4-серийного детектива из популярной вселенной ДВРЗ.

Культовые участковые Сергей Бондарь и Петр Дзюба окажутся в центре запутанной международной истории.

ДВРЗ проти шпигуна: дата премьеры и сюжет детектива

Жизнь вновь испытывает напарников на прочность: Бондарь и Дзюба узнают, что один из них может уйти на пенсию, а в отделении появляется молодой преемник — лейтенант Антон Довгий. В то же время в районе бесследно исчезает британский дипломат Стаббс. Чтобы спасти собственную карьеру и не допустить международного скандала, участковые берутся за поиски иностранца.

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Главный продюсер сериального направления ICTV2 Дмитрий Хрипун отмечает:

— Вселенная ДВРЗ давно стала для зрителей родной. Но на этот раз мы хотели показать знакомых героев в совершенно новых обстоятельствах. К народному юмору добавляются шпионская интрига, новые персонажи и неожиданные перевоплощения. Наши герои остаются самими собой: искренними, жизненными, но обстоятельства заставляют их действовать вопреки приказам, системе и иногда здравому смыслу. Тема двойных игр проходит через весь сезон: зритель до самого конца не будет знать, кому можно верить, а кто ведет собственную игру. Поэтому любимые персонажи могут даже казаться двойными.

Исполнитель роли Сергея Бондаря, актер Вячеслав Довженко, добавляет:

— Эту историю отличают двойные игры, ведь почти все не те, кем кажутся… Но это не про Бондаря — он ясен и понятен. В этой истории ему придется делать выбор как в работе, так и в личной жизни. Останется ли он на службе или уйдет на пенсию? В его жизни появятся новые любовные сюжеты и треугольники, но что именно он выберет на этот раз?

Главной изюминкой премьеры станет игра двойников. Актер Виталий Иванченко исполнит сразу две роли — участкового Петра Дзюбы и дипломата Стаббса. Кроме того, на экране появится семейный дуэт Довженко: Вячеслав и его старший сын Иван.

К своим ролям также вернутся Екатерина Варченко (в образе британской охранницы Кейт), Надежда Хильская (полковник Варвара Конон), Маргарита Бахтина, Владимир Гладкий и Игорь Портянко.

Смотрите премьеру 4-серийного детектива ДВРЗ проти шпигуна 7 сентября на телеканале ICTV2.

Фото: канал ICTV2

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