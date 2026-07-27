Ко Дню медицинского работника и работницы телеканал ICTV2 представил первые кадры своей будущей осенней премьеры — 12-серийной медицинской драмы Швидкарі.

Специальный проморолик стал своеобразной благодарностью всем врачам и парамедикам, ежедневно спасающим жизнь под давлением сложных вызовов.

ICTV2 презентовал первый проморолик сериала Швидкарі

Сюжет разворачивается вокруг необычного эксперимента в столице. Фронтовой парамедик Макс Коваленко (Юрий Выхованец) стремится доказать эффективность современной парамедицинской системы реагирования. С этой целью он инициирует профессиональное соревнование между двумя бригадами.

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Его главным оппонентом становится опытный врач Анатолий Савчук (Виктор Жданов) — представитель “старой школы”, привыкший работать по проверенным годами принципам.

— Наш сериал — о людях, которые не проходят мимо чужой беды. Это столкновение двух поколений и разных взглядов на медицину. У нас нет “добрых” или “плохих” персонажей — оба героя искренне стремятся помогать пациентам, но имеют собственные подходы к работе, — отмечает креативная продюсер проекта Ольга Хавжу.

В главных ролях: Юрий Выхованец, Виктор Жданов, Анастасия Цымбалару, Сергей Кисиль, Юлия Амелькина, Сергей Кияшко, Светлана Штанько, Олег Шушпанников, Вадим Лысяной, Мирослава Литвинская и другие.

Проект создан кинокомпанией UPHub совместно с ICTV2 при поддержке Госкино, содействии Минздрава Украины и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Для максимальной правдивости каждой медицинской детали сценаристам помогали профессиональные врачи-консультанты.

Точную дату осенней премьеры сериала Швидкарі телеканал ICTV2 объявит в скором времени.

Ранее ICTV2 объявили о возвращении в эфир Надзвичайних новин с Константином Стогнием. Программа будет выходить в новом формате.

Фото: ICTV2

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