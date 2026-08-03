Телеканал ICTV2 оголосив дату виходу нового 4-серійного детективу з популярного Всесвіту ДВРЗ.

Культові дільничні Сергій Бондар та Петро Дзюба опиняться в центрі міжнародної заплутаної історії.

ДВРЗ проти шпигуна: дата прем’єри та сюжет детективу

Життя знову випробовує напарників на міцність: Бондар і Дзюба дізнаються, що один із них може відправитися на пенсію, а у відділку з’являється молодий наступник — лейтенант Антон Довгий. Водночас на районі безслідно зникає британський дипломат Стаббс. Щоб урятувати власну кар’єру й не допустити міжнародного скандалу, дільничні беруться за пошуки іноземця.

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Головний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун зазначає:

— Всесвіт ДВРЗ давно став для глядачів рідним. Але цього разу ми хотіли показати знайомих героїв у зовсім нових обставинах. До народного гумору додається шпигунська інтрига, нові персонажі та несподівані перевтілення. Наші герої залишаються собою: щирими, життєвими, але обставини змушують їх діяти всупереч наказам, системі й іноді здоровому глузду. Тема подвійних ігор проходить через увесь сезон: глядач до кінця не знатиме, кому можна вірити, а хто веде власну партію. Тому від улюблених персонажів може навіть двоїтися в очах.

Виконавець ролі Сергія Бондаря, актор В’ячеслав Довженко, додає:

— Цю історію відрізняють подвійні ігри, адже майже всі не ті, ким здаються… Але це не про Бондаря – він ясний і зрозумілий. У цій історії йому доведеться робити вибір як в роботі, так і в особистому житті. Залишиться він на службі чи піде на відпочинок? У його житті трапляться нові любовні сюжети й трикутники, але що саме він обере цього разу?

Головною цікавинкою прем’єри стане гра двійників. Актор Віталій Іванченко виконає одразу дві ролі — дільничного Петра Дзюби та дипломата Стаббса. Крім того, на екрані з’явиться сімейний дует Довженків: В’ячеслав та його старший син Іван.

До своїх ролей також повернуться Катерина Варченко (в образі британської охоронниці Кейт), Надія Хільська (полковниця Варвара Конон), Маргарита Бахтіна, Володимир Гладкий та Ігор Портянко.

Дивіться прем’єру 4-серійного детективу ДВРЗ проти шпигуна 7 вересня на телеканалі ICTV2.

Фото: канал ICTV2

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