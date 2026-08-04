Супермодель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер, по всей видимости, официально оформили свои отношения. Пару заметили во время прогулки по Парижу с золотыми обручальными кольцами.

Об этом сообщает издание PEOPLE.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер тайно обручились

Влюбленных застали папарацци, когда они с улыбками прогуливались по столице Франции, держась за руки. На безымянных пальцах обеих звезд отчетливо были видны обручальные кольца.

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Представители актера и модели пока воздерживаются от официальных комментариев относительно возможной свадьбы.

Слухи о романе Хадид и Купера появились еще осенью 2023 года, однако пара долгое время держала отношения в секрете и только в мае 2025-го официально подтвердила свой роман.

В одном из своих интервью для VOGUE Джиджи отмечала, что очень счастлива рядом с Купером:

— Я просто чувствую себя очень счастливой. Я очень уважаю его как творческого человека и чувствую, что он так много мне дает: поддержку и веру.

Напомним, что у обеих звезд уже есть дети от предыдущих отношений: Джиджи Хадид воспитывает 5-летнюю дочь Хай от певца Зейна Малика, а Брэдли Купер — 9-летнюю дочь Лею от российской модели Ирины Шейк.

Источник : People

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