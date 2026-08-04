Дуа Липа и Каллум Тернер впервые появились на красной дорожке после свадьбы
3 августа певица Дуа Липа и актtр Каллум Тернер впервые официально появились на светском мероприятии в статусе супругов.
Они посетили премьеру романтической комедии Только одна ночь в Нью-Йорке, где Тернер сыграл главную роль.
Дуа Липа и Каллум Тернер сияли на премьере в Нью-Йорке
Для выхода на красную дорожку Дуа выбрала элегантное черное платье от бренда Ferragamo с глубоким декольте и открытой спиной, дополнив его массивными золотыми украшениями.
В то же время Каллум появился в темно-синем двубортном костюме от Louis Vuitton, бледно-желтой рубашке и галстуке в полоску. Пара не скрывала своих чувств и с удовольствием позировала фотографам.
Напомним, что Дуа Липа и Каллум Тернер поженились 6 июня 2026 года на роскошной вилле Вальгуарнера на Сицилии, чему предшествовала официальная регистрация брака в лондонской ратуше Мерилибон. Для торжества певица выбрала свадебное платье от Chanel, расшитое кристаллами и перьями.
Слухи о романе звезд появились в начале 2024 года, а уже в июле 2025-го Дуа Липа подтвердила их помолвку.