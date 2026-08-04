3 августа певица Дуа Липа и актtр Каллум Тернер впервые официально появились на светском мероприятии в статусе супругов.

Они посетили премьеру романтической комедии Только одна ночь в Нью-Йорке, где Тернер сыграл главную роль.

Дуа Липа и Каллум Тернер сияли на премьере в Нью-Йорке

Для выхода на красную дорожку Дуа выбрала элегантное черное платье от бренда Ferragamo с глубоким декольте и открытой спиной, дополнив его массивными золотыми украшениями.

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В то же время Каллум появился в темно-синем двубортном костюме от Louis Vuitton, бледно-желтой рубашке и галстуке в полоску. Пара не скрывала своих чувств и с удовольствием позировала фотографам.

Напомним, что Дуа Липа и Каллум Тернер поженились 6 июня 2026 года на роскошной вилле Вальгуарнера на Сицилии, чему предшествовала официальная регистрация брака в лондонской ратуше Мерилибон. Для торжества певица выбрала свадебное платье от Chanel, расшитое кристаллами и перьями.

Слухи о романе звезд появились в начале 2024 года, а уже в июле 2025-го Дуа Липа подтвердила их помолвку.

Источник : People

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