Супермодель Джіджі Хадід та актор Бредлі Купер, імовірно, офіційно оформили свої стосунки. Пару помітили під час прогулянки Парижем із золотими обручками.

Про це повідомляє видання PEOPLE.

Джіджі Хадід і Бредлі Купер таємно заручились

Закоханих заскочили папараці, коли вони усміхнені прогулювалися столицею Франції, тримаючись за руки. На підмізинних пальцях обох зірок чітко було видно обручки.

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Представники актора та моделі поки утримуються від офіційних коментарів щодо ймовірного одруження.

Чутки про роман Хадід та Купера з’явилися ще восени 2023 року, проте пара тривалий час тримала стосунки в таємниці й лише у травні 2025-го офіційно підтвердила свій роман.

В одному зі своїх інтерв’ю для VOGUE Джіджі зазначала, що дуже щаслива поруч із Купером:

— Я просто почуваюся дуже щасливою. Я дуже поважаю його як творчу людину, і відчуваю, що він так багато мені дає: підтримку і віру.

Нагадаємо, що обоє зірок уже мають дітей від попередніх стосунків: Джіджі Хадід виховує 5-річну доньку Хай від співака Зейна Маліка, а Бредлі Купер — 9-річну доньку Лею від російської моделі Ірини Шейк.

Джерело : People

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