Сегодня, 7 августа, народная артистка Украины София Ротару отмечает свой 79-й день рождения.

В честь праздника исполнительница поделилась с поклонниками новой фотографией на своей личной странице в Instagram.

София Ротару поделилась новым фото в 79-летие

На фото София Ротару выглядит довольно счастливой. Она предстала в элегантной темной вышиванке с контрастным цветочным узором и стильных солнцезащитных очках.

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В руках артистка держит роскошные букеты роз, гортензий и пионов. Публикацию певица решила не подписывать.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения София Ротару почти полностью исчезла из публичного пространства: она не дает интервью и не появляется на светских событиях.

Хотя певица ведет частную жизнь, она периодически выражает соболезнования пострадавшим от российских обстрелов и реагирует на очередные атаки врага.

В одном из интервью родная сестра артистки Аурика Ротару заявила, что София Михайловна остается в Украине и проживает в собственном имении под Киевом.

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