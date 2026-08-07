В день 79-летия: София Ротару вышла на связь и показала свежее фото в вышиванке
Сегодня, 7 августа, народная артистка Украины София Ротару отмечает свой 79-й день рождения.
В честь праздника исполнительница поделилась с поклонниками новой фотографией на своей личной странице в Instagram.
София Ротару поделилась новым фото в 79-летие
На фото София Ротару выглядит довольно счастливой. Она предстала в элегантной темной вышиванке с контрастным цветочным узором и стильных солнцезащитных очках.
В руках артистка держит роскошные букеты роз, гортензий и пионов. Публикацию певица решила не подписывать.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения София Ротару почти полностью исчезла из публичного пространства: она не дает интервью и не появляется на светских событиях.
Хотя певица ведет частную жизнь, она периодически выражает соболезнования пострадавшим от российских обстрелов и реагирует на очередные атаки врага.
В одном из интервью родная сестра артистки Аурика Ротару заявила, что София Михайловна остается в Украине и проживает в собственном имении под Киевом.