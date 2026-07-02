Співачка Софія Ротару відреагувала на масовану російську атаку на Київ, яка сталася в ніч проти 2 липня.

Артистка опублікувала в Instagram сториз із символічним колажем, присвяченим столиці після російського обстрілу.

Що опублікувала Софія Ротару

У сториз співачка поширила зображення, на якому зібрані фотографії наслідків російської атаки на Київ. На колажі видно зруйновані житлові будинки, пошкоджені автомобілі, рятувальників, які працюють на місці ударів, а також величезну вирву.

Зараз дивляться

У центрі зображення розміщено напис “02.07.2026 Київ” та емодзі розбитого серця.

Жодних додаткових коментарів чи підписів до публікації артистка не залишила.

Ротару не вперше реагує на трагічні події

Софія Ротару регулярно публікує сториз після трагічних подій, що відбуваються в Україні. Цього разу артистка відреагувала на один із наймасштабніших обстрілів столиці за останній час.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За останніми даними, загинули щонайменше 20 людей, ще 85 зазнали поранень. Влучання та падіння уламків зафіксували у семи районах столиці, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пʼятниця, 3 липня, оголошена у Києві Днем жалоби. У місті приспустять державні прапори, також скасовано всі розважальні заходи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.