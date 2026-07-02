Співачка Софія Ротару відреагувала на масовану російську атаку на Київ, яка сталася в ніч проти 2 липня.

Артистка опублікувала в Instagram сториз із символічним колажем, присвяченим столиці після російського обстрілу.

Що опублікувала Софія Ротару

У сториз співачка поширила зображення, на якому зібрані фотографії наслідків російської атаки на Київ. На колажі видно зруйновані житлові будинки, пошкоджені автомобілі, рятувальників, які працюють на місці ударів, а також величезну вирву.

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У центрі зображення розміщено напис “02.07.2026 Київ” та емодзі розбитого серця.

Ротару про обстріл Києва

Фото: Софія Ротару/Instagram

Жодних додаткових коментарів чи підписів до публікації артистка не залишила.

Ротару не вперше реагує на трагічні події

Софія Ротару регулярно публікує сториз після трагічних подій, що відбуваються в Україні. Цього разу артистка відреагувала на один із наймасштабніших обстрілів столиці за останній час.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За останніми даними, загинули щонайменше 20 людей, ще 85 зазнали поранень. Влучання та падіння уламків зафіксували у семи районах столиці, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пʼятниця, 3 липня, оголошена у Києві Днем жалоби. У місті приспустять державні прапори, також скасовано всі розважальні заходи.

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