Голливудские актеры Зендея и Том Холланд устроили частное свадебное мероприятие.

Торжество состоялось 4 августа в роскошном загородном отеле Beaverbrook в графстве Суррей (Великобритания) в кругу семьи и близких друзей.

Зендея и Том Голланд сыграли тайную свадьбу

Празднование прошло на территории обширного поместья площадью 370 акров неподалеку от родного города Холланда — Кингстона-на-Темзе.

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По данным источников, вечеринка имела очень естественную и непринужденную тематику. Младшие братья Тома – Сэм, Гарри и Пэдди – присутствовали среди гостей.

Свадебная вечеринка обошлась в 500 000 фунтов стерлингов ($650 тыс.) Чтобы избежать утечки кадров в сеть, гостям и всему персоналу отеля Beaverbrook строго-настрого запретили пользоваться смартфонами.

Инсайдеры сообщают, что это уже второе празднование пары. В начале года они уже сыграли скромную и тайную церемонию, а летом решили повторить праздник в более широком кругу вблизи семейного дома Тома.

Как развивались отношения Зендеи и Тома Холланда

Пара познакомилась на съемках фильма Человек-паук, и долгое время поддерживала дружеские отношения.

Слухи об их романе подтвердились в июле 2021 года, а в начале 2025 года влюбленные обручились.

О том, что звезды уже официально поженились, слухи ходили несколько месяцев. Стилист Зендеи Лоу Роуч еще весной намекал на тайную церемонию.

Впрочем, сам Том Холланд случайно подтвердил это в июне, заявив в интервью, что его родственники не поверили фейковым фотографиям свадьбы от ИИ, поскольку “они все были там” — на настоящем мероприятии.

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