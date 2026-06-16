Після кількох місяців чуток та припущень британський актор Том Голланд офіційно підтвердив, що одружився зі своєю коханою — акторкою Зендеєю.

Відверте зізнання зірка фільмів про Людину-павука зробив в інтерв’ю журналу Esquire UK.

Том Голланд підтвердив шлюб із Зендеєю

Під час розмови журналісти згадали згенеровані ШІ весільні фото пари, які останніми місяцями активно вірусилися в Instagram і TikTok.

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Голланда запитали, чи не подумали родичі після появи цих знімків, що пропустили справжнє весілля.

— Ні, тому що вони всі там були… Це все, що ви отримаєте з цього приводу, — відповів актор.

Саме ця фраза стала першим прямим підтвердженням того, що весілля справді відбулося.

Заяви щодо зіркового шлюбу

Чутки про шлюб пари з’явилися ще в лютому 2026 року. Тоді багаторічний стиліст Зендеї Лоу Роуч під час церемонії вручення Actor Awards у Лос-Анджелесі зробив несподівану заяву.

— Весілля вже відбулося. Ви його пропустили! — сказав він.

Втім, тоді самі актори не коментували ці слова.

Ще раніше, на церемонії вручення премії Golden Globe Awards, Зендея вперше з’явилася з каблучкою для заручин, створеною британською ювеліркою Джессікою Маккормак.

Том Голланд про Зендею

У новому інтерв’ю Голланд також розповів про свої почуття до дружини та зізнався, що саме вона стала його головною опорою.

— Я знайшов свою людину. Вона — моя найкраща подруга, і я найщасливіший, коли перебуваю поруч із нею. Я ніколи раніше не відчував таку підтримку та захист, — сказав актор.

Том Голланд і Зендея познайомилися у 2016 році на знімальному майданчику стрічки про Людину-павука. Відтоді вони залишалися однією з найзакритіших пар Голлівуду та рідко коментували особисте життя.

Нещодавно актори вперше за п’ять років разом з’явилися на червоній доріжці під час фотоколу нового фільму Spider-Man: Brand New Day у Мадриді.

Цього року шанувальники побачать подружжя одразу у двох спільних проєктах. Окрім нового фільму про Людину-павука, вони також знялися в стрічці Одіссея режисера Крістофера Нолана.

Джерело : Daily Mail

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