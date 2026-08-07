Голлівудські актори Зендея та Том Голланд влаштували приватний весільний захід.

Урочистість відбулася 4 серпня в розкішному позаміському готелі Beaverbrook у графстві Суррей (Велика Британія) в колі родини та близьких друзів.

Зендея і Том Голланд зіграли таємне весілля

Святкування пройшло на території розлогого маєтку площею 370 акрів неподалік від рідного міста Голланда — Кінгстона-на-Темзі.

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За даними джерел, вечірка мала дуже природну та невимушену тематику. Молодші брати Тома — Сем, Гаррі та Педді — були присутні серед гостей.

Весільна вечірка обійшлася у 500 000 фунтів стерлінгів ($650 тис.). Щоб уникнути витоку кадрів у мережу, гостям та всьому персоналу готелю Beaverbrook суворо заборонили користуватися смартфонами.

Інсайдери зазначають, що це вже друге святкування пари. На початку року вони вже зіграли скромну та таємну церемонію, а влітку вирішили повторити свято у ширшому колі поблизу родинного будинку Тома.

Як розвивалися стосунки Зендеї й Тома Голланда

Пара познайомилася на зніманнях фільму Людина-павук і тривалий час підтримувала дружні стосунки.

Чутки про їхній роман підтвердилися у липні 2021 року, а на початку 2025 року закохані заручилися.

Про те, що зірки вже офіційно одружені, чутки ходили кілька місяців. Стиліст Зендеї Лоу Роуч ще навесні натякав на таємну церемонію.

Втім сам Том Голланд випадково підтвердив це в червні, заявивши в інтерв’ю, що його родичі не повірили фейковим фотографіям весілля від ШІ, оскільки “вони всі були там” — на справжньому заході.

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