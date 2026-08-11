17-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет 27 августа – 4 сентября в Киеве, представил Международную конкурсную программу. В нее вошли полнометражные ленты из Европы, Северной и Южной Америки.

Нынешняя подборка объединила фильмы о женских судьбах в разные исторические периоды и жизненные обстоятельства. Ленты рассказывают о поиске свободы и себя, любви, семейных конфликтах, травмах, одиночестве и сложных решениях.

Международное жюри определит победителя в номинации Лучший международный полнометражный фильм. Режиссер-победитель получит главную награду фестиваля – статуэтку Золотой Дюк.

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Также зрители определят обладателя Гран-при среди фильмов Национальной и Международной конкурсных программ. Победитель получит статуэтку Золотой Дюк и денежную премию в размере 75 тыс. грн.

В Международную конкурсную программу вошли 14 фильмов

Брат (Brat/Brother), 2025, Польша, Чехия, реж. Мацей Собещанский

14-летний Давид пытается заботиться о младшем брате и отвечать ожиданиям матери, стремящейся начать новую жизнь. Парень оказывается между школой, семьей и улицей, а появление взрослого, которому он доверяет, запускает события, способные либо разрушить семью, либо спасти ее.

Грязные деньги – белые ночи (Черные пары за белые ночи / Black Money for White Nights), 2025, Болгария, Греция, реж. Кристина Грозева, Петарь Валчанов

Акушерка Марина и ее муж Гоша годами собирали взятки, чтобы осуществить мечту о поездке в Санкт-Петербург. После начала полномасштабного вторжения России в Украину и исчезновения турагентства вместе с их сбережениями супруги теряют чувство контроля над жизнью, а скрытые проблемы брака выходят наружу.

Вторая жизнь (A Second Life), 2025, Франция, реж. Лоран Слама

В Париже летом 2024 года американка Элизабет из-за проблем со слухом живет в изоляции и работает консьержкой Airbnb, пытаясь продлить визу. Знакомство с клиентом Элайджей превращается в общее приключение городом и поиск собственного места в нем. Фильм снимался во время Олимпийских игр в Париже.

Невидимые (Invisibles), 2025, Канада, реж. Жюнна Шиф

Артистка бурлеска и секс-работница Элизабет начинает переосмысливать свою жизнь после знакомства с клиентом с инвалидностью. Эта встреча заставляет ее задуматься о сексуальности, потребностях и видимости людей с инвалидностью, а также о положении секс-работниц.

Неблагодарные создания (Nevděčné bytosti/Ungrateful Beings), 2025, Словения, Чехия, Польша, Франция, Словакия, Хорватия, реж. Ольмо Омерзу

Во время каникул у Адриатики Дэвид пытается наладить отношения с детьми. Его 17-летняя дочь Клара, которая испытывает расстройство пищевого поведения, влюбляется в местного парня, однако ситуация резко меняется после подозрений полиции в его причастности к убийству. Семья оказывается перед сложным выбором, где ради спасения Клары оправдания находят даже самые радикальные решения.

Сестра-отшельника (Sorelle di clausura/Cloistered Sister), 2025, Румыния, Сербия, Италия, Испания, реж. Ивана Младенович

Стелла, образованная женщина, которая не может удержаться на работе, одержима известным балканским музыкантом, которого увидела по телевизору. Начинающая музыканта Вера обещает помочь ей встретиться с кумиром и оставить бедную сельскую жизнь. В конце концов, Стелла оказывается в Бухаресте, где Вера управляет компанией по продаже секс-товаров и лубрикантов.

Как дома (Itt érzem magam otthon/Feels Like Home), 2025, Венгрия, реж. Габор Голтаи

Одинокую Риту похищает семья Арпадов, ошибочно считающая ее Сильви — девушкой, которая когда-то сбежала из семьи. Понимая, что убежать можно только приняв чужую личность, женщина все глубже погружается в тайны своих похитителей и осознает, что рискует своей жизнью.

Горячее (Hot Water), 2026, США, реж. Рамзи Башур

Мать из Ливана и ее сын-американец отправляются на автомобиле через США к его отцу. Путешествие обнажает противоречия и вместе с тем близость между ними, а на фоне американских пейзажей герои переосмысливают понятие дома и принадлежности.

Эйзель 85 (Heysel 85), 2026, Бельгия, Нидерланды, Германия, реж. Теодора Ана Михай

В преддверии финала Кубка Европы 1985 года между болельщиками Ливерпуля и Ювентуса вспыхивает масштабная стычка. На стадионе Эйзель гибнут люди, а дочь мэра и журналист оказываются перед моральной дилеммой — соблюдать профессиональные правила или действовать в соответствии с человечностью.

Мухи (Moscas/Flies), 2026, Мексика, реж. Фернандо Эймбке

Ольга живет по четким правилам и избегает привязанностей. Из-за финансовых проблем она сдает комнату незнакомцу, а знакомство с его 9-летним сыном неожиданно меняет жизнь женщины и разрушает ее привычный порядок.

Расскажите всем (Kerro kaikille/Tell Everyone), 2026, Финляндия, реж. Алли Хаопассало

В 1898 году бунтарь Аманду отправляют на остров-санаторий в Южной Финляндии, где содержат «неудобных» женщин. Лишенная свободы, она сближается с другими пациентками и влюбляется в местного рыбака, однако социальная пропасть между ними остается почти непреодолимой.

Скажи, что ты чувствуешь (Powiedz mi, co czujesz / Tell Me What You Feel), 2026, Польша, реж. Лукаш Рондуда

Патрик, молодой художник из бедной семьи, узнает о художественном проекте, в рамках которого слёзы обменивают на деньги. Сам он не способен заплакать, однако знакомится с основательницей проекта Марией. Их отношения перерастают в разговоры о травмах, страхах и семейном прошлом. В основе фильма — реальная история.

Сука (La Perra / The Bitch), 2026, Чили, Бразилия, реж. Доминга Сотомайор

Сильвия живёт на отдалённом острове у побережья Чили и зарабатывает на жизнь сбором морских водорослей. Ее жизнь меняется после появления бездомного щенка Юри, однако внезапное исчезновение собаки возвращает женщину к травматическим воспоминаниям детства. Собака Юри, сыгравшая в фильме, получила в этом году награду Palm Dog (Пальмовый пес) на Каннском кинофестивале и обрела новую семью.

Три дня в сентябре (3 zile în septembrie / Three Days in September), 2026, Румыния, реж. Тудор Джурджу

Когда любовница жениха появляется на предсвадебных приготовлениях, Бьянка сбегает от своей жизни и отправляется в путешествие по курортному городу в межсезонье. Поездка превращается в череду неожиданных встреч и приключений, после которых героиня по-новому смотрит на собственное будущее. Режиссер фильма Тудор Джурджу является основателем и президентом Международного кинофестиваля Трансильвания (TIFF).

Приобрести фестивальный абонемент на 17-й Одесский международный кинофестиваль можно по ссылке.

17-й Одесский международный кинофестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Work.ua, ARARAT BRIGHT POINT Skalyha Foundation и др.

Генеральный информационный партнер — Starlight Media; медиапартнер — телеканал ICTV2. Креативный партнер — агентство Starlight Creative

Официальные локации кинофестиваля

Локация-партнер — Parkovy: КВЦ Парковый — комплекс ивент-локаций мирового уровня в самом центре Киева; кинотеатр Жовтень и кинотеатр Оскар.

Фото: Одесский международный кинофестиваль

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