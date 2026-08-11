17-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться 27 серпня – 4 вересня у Києві, представив Міжнародну конкурсну програму. До неї увійшли повнометражні стрічки з Європи, Північної та Південної Америки.

Цьогорічна добірка об’єднала фільми про жіночі долі в різні історичні періоди та життєві обставини. Стрічки розповідають про пошук свободи й себе, кохання, сімейні конфлікти, травми, самотність і складні рішення.

Міжнародне журі визначить переможця в номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Режисер-переможець отримає головну нагороду фестивалю — статуетку Золотий Дюк.

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Також глядачі визначать володаря Гран-прі серед фільмів Національної та Міжнародної конкурсних програм. Переможець отримає статуетку Золотий Дюк і грошову премію у розмірі 75 тис. грн.

До Міжнародної конкурсної програми увійшли 14 фільмів

Брат (Brat / Brother), 2025, Польща, Чехія, реж. Мацей Собєщанський

14-річний Давид намагається піклуватися про молодшого брата та відповідати очікуванням матері, яка прагне почати нове життя. Хлопець опиняється між школою, родиною та вулицею, а поява дорослого, якому він довіряє, запускає події, здатні або зруйнувати сім’ю, або врятувати її.

Брудні гроші — білі ночі (Черни пари за бели нощи / Black Money for White Nights), 2025, Болгарія, Греція, реж. Крістіна Ґрозева, Петар Валчанов

Акушерка Марина та її чоловік Ґоша роками збирали хабарі, щоб здійснити мрію про поїздку до Санкт-Петербурга. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зникнення турагенції разом із їхніми заощадженнями подружжя втрачає відчуття контролю над життям, а приховані проблеми шлюбу виходять назовні.

Друге життя (A Second Life), 2025, Франція, реж. Лоран Слама

У Парижі влітку 2024 року американка Елізабет через проблеми зі слухом живе в ізоляції та працює консьєржкою Airbnb, намагаючись продовжити візу. Знайомство з клієнтом Елайджею перетворюється на спільну пригоду містом і пошук власного місця в ньому. Фільм знімали під час Олімпійських ігор у Парижі.

Невидимі (Invisibles), 2025, Канада, реж. Жюнна Шіф

Артистка бурлеску та секс-працівниця Елізабет починає переосмислювати своє життя після знайомства з клієнтом з інвалідністю. Ця зустріч змушує її замислитися про сексуальність, потреби та видимість людей з інвалідністю, а також про становище секс-працівниць.

Невдячні створіння (Nevděčné bytosti / Ungrateful Beings), 2025, Словенія, Чехія, Польща, Франція, Словаччина, Хорватія, реж. Ольмо Омерзу

Під час канікул біля Адріатики Девід намагається налагодити стосунки з дітьми. Його 17-річна донька Клара, яка має розлад харчової поведінки, закохується в місцевого хлопця, однак ситуація різко змінюється після підозр поліції у його причетності до вбивства. Родина опиняється перед складним вибором, де заради порятунку Клари виправдання знаходять навіть найрадикальніші рішення.

Сестра-самітниця (Sorelle di clausura / Cloistered Sister), 2025, Румунія, Сербія, Італія, Іспанія, реж. Івана Младеновіч

Стела, освічена жінка, яка не може втриматися на роботі, одержима відомим балканським музикантом, якого побачила по телевізору. Початківиця-музикантка Вера обіцяє допомогти їй зустрітися з кумиром і залишити бідне сільське життя. Зрештою Стела опиняється у Бухаресті, де Вера керує компанією з продажу секс-товарів і лубрикантів.

Як вдома (Itt érzem magam otthon / Feels Like Home), 2025, Угорщина, реж. Ґабор Голтаї

Самотню Ріту викрадає сім’я Арпадів, яка помилково вважає її Сільві — дівчиною, що колись втекла з родини. Розуміючи, що втекти можна лише прийнявши чужу особистість, жінка дедалі глибше занурюється в таємниці своїх викрадачів і усвідомлює, що ризикує власним життям.

Гаряче (Hot Water), 2026, США, реж. Рамзі Башур

Мати з Лівану та її син-американець вирушають автомобілем через США до його батька. Подорож оголює суперечності й водночас близькість між ними, а на тлі американських пейзажів герої переосмислюють поняття дому та приналежності.

Ейзель 85 (Heysel 85), 2026, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, реж. Теодора Ана Міхай

Напередодні фіналу Кубка Європи 1985 року між уболівальниками Ліверпуля та Ювентуса спалахує масштабна сутичка. На стадіоні Ейзель гинуть люди, а дочка мера та журналіст опиняються перед моральною дилемою — дотримуватися професійних правил чи діяти відповідно до людяності.

Мухи (Moscas / Flies), 2026, Мексика, реж. Фернандо Еймбке

Ольґа живе за чіткими правилами та уникає прив’язаностей. Через фінансові труднощі вона здає кімнату незнайомцю, а знайомство з його 9-річним сином несподівано змінює життя жінки та руйнує її звичний порядок.

Розкажіть усім (Kerro kaikille / Tell Everyone), 2026, Фінляндія, реж. Аллі Хаапасало

У 1898 році бунтарку Аманду відправляють на острів-санаторій у Південній Фінляндії, де утримують «незручних» жінок. Позбавлена свободи, вона зближується з іншими пацієнтками та закохується в місцевого рибалку, однак соціальна прірва між ними залишається майже неподоланною.

Скажи, що відчуваєш (Powiedz mi, co czujesz / Tell Me What You Feel), 2026, Польща, реж. Лукаш Рондуда

Патрик, молодий художник із бідної родини, дізнається про мистецький проєкт, у межах якого сльози обмінюють на гроші. Сам він не здатен заплакати, проте знайомиться із засновницею проєкту Марією. Їхні стосунки переростають у розмови про травми, страхи та сімейне минуле. В основі фільму — реальна історія.

Сука (La Perra / The Bitch), 2026, Чилі, Бразилія, реж. Домінґа Сотомайор

Сильвія живе на віддаленому острові біля узбережжя Чилі та заробляє збиранням морських водоростей. Її життя змінюється після появи безпритульного цуценяти Юрі, однак раптове зникнення собаки повертає жінку до травматичних спогадів дитинства. Собака Юрі, яка зіграла у фільмі, отримала цьогорічну нагороду Palm Dog (Пальмовий пес) на Каннському кінофестивалі та знайшла нову родину.

Три дні у вересні (3 zile în septembrie / Three Days in September), 2026, Румунія, реж. Тудор Джурджу

Коли коханка нареченого з’являється на передвесільних приготуваннях, Б’янка тікає від свого життя та вирушає в подорож курортним містом у міжсезоння. Поїздка перетворюється на низку несподіваних зустрічей і пригод, після яких героїня по-новому дивиться на власне майбутнє. Режисер фільму Тудор Джурджу є засновником і президентом Міжнародного кінофестивалю Трансільванія (TIFF).

Придбати фестивальний абонемент на 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль можна за посиланням.

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, Work.ua, ARARAT BRIGHT POINT Skalyha Foundation та ін.

Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media; медіапартнер – телеканал ICTV2. Креативний партнер — агенція Starlight Creative

Офіційні локації кінофестивалю

Локація-партнер —Parkovy: КВЦ Парковий — комплекс івент-локацій світового рівня у самому центрі Києва; кінотеатр Жовтень та кінотеатр Оскар.

Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль

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