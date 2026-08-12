Украинские ветераны, прошедшие фронт, тяжелые ранения и ампутации, выходят на сцену и открывают для себя театр как путь к восстановлению. Их истории легли в основу нового документального фильма Культура против войны.Театр ветеранов.

Ленту допремьерно покажут в рамках КиноБукета на фестивале Bouquet Kyiv Stage 15 августа.

От фронта к сцене: истории украинских ветеранов

Фильм впервые открывает зрителю внутренний мир Театра ветеранов – художественного проекта, ставшего для его участников творческой практикой и методикой возвращения к полноценной жизни через сочетание физического и перформативного театра с психологической реабилитацией.

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Фильм является частью масштабной инициативы культурной дипломатии Способные/Empowered. Автор концепции проекта Спроможні/Empowered и продюсер фильма Культура vs война.

Театр ветеранов Андрей Ризоль определяет его миссию как представление Украины миру не только как государства, борющегося за свою свободу, но и как страны, формирующей новые гуманистические практики и сосредоточенной на направлении терапии через культуру.

Одной из таких практик является Театр ветеранов – пространство, где искусство превращается в способ возвращения человека к жизни, а общества – к осознанию собственной ответственности.

Более года, пока спектакль Энеида рождался и встречался со зрителями, режиссер и оператор-постановщица Юлия Большинская тщательно документировала этот процесс. Так родился ее полнометражный дебют – история пути: от фронта к сцене, от боли к внутреннему восстановлению, от первых неуверенных шагов в репетиционном зале к настоящему сценическому признанию.

Герои картины – ветераны с тяжелыми ранениями, ампутациями и психологическими травмами, боевые медики и волонтеры. Репетиции экспериментального музыкально-пластического спектакля Энеида стали драматургической основой фильма, рассказывающего о непростом возвращении человека к себе после войны.

Среди героев фильма – незрячий ветеран, который впервые выходит на сцену в роли Гомера; боевая медик, которая после фронта вновь обретает свой голос в театре; военные, которые учатся жить со своим новым телом и открывают для себя актерский опыт.

Режиссер спектакля Ольга Семешкина принципиально отказывается смотреть на них через призму жалости. Документальная камера Большинской внимательно и бескомпромиссно фиксирует, насколько тонка и сложна грань между эмпатией и жалостливым сочувствием.

Чувствуется, что для съемочной группы герои фильма стали источником вдохновения. Их стойкость, любовь к жизни, искренность в новом деле и способность не терять чувство юмора даже после пережитых ужасов изменили и тех, кто оказался по ту сторону камеры.

Фильм показывает своих героев не как людей, которых нужно жалеть, а как художников, открывающих новые возможности собственного тела, памяти и творчества. В определенный момент они перестают быть объектами помощи и становятся субъектами творчества.

– Не ветераны должны подстраиваться под общество. Наоборот – именно общество должно научиться формировать среду, комфортную для ветеранов, – говорит в фильме художественный руководитель Театра ветеранов Ахтем Сеитаблаев.

Именно это изменение взгляда – от жалости к уважению, от травмы к творчеству – и является главной темой документального фильма Культура vs война. Театр ветеранов.

Проект Способные/Empowered реализуется Ассоциацией Смотри украинское! в рамках международной мультимедийной платформы Культура против войны при поддержке Благотворительного фонда МХП-Громада и Европейского союза в Украине.

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