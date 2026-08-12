Українські ветерани, які пройшли фронт, важкі поранення та ампутації, виходять на сцену й відкривають для себе театр як шлях до відновлення. Їхні історії стали основою нового документального фільму Культура vs війна. Театр Ветеранів.

Стрічку допрем’єрно покажуть у межах КіноБукету на фестивалі Bouquet Kyiv Stage 15 серпня.

Від фронту до сцени: історії українських ветеранів

Стрічка вперше відкриває глядачеві внутрішній світ Театру Ветеранів – мистецького проєкту, що став для його учасників творчою практикою і методикою повернення до повноцінного життя через поєднання фізичного та перформативного театру з психологічною реабілітацією.

Зараз дивляться

Фільм є частиною масштабної ініціативи культурної дипломатії Спроможні/Empowered. Автор концепції проєкту Спроможні/Empowered та продюсер фільму Культура vs війна.

Театр Ветеранів Андрій Різоль визначає його місію як представлення України світові не лише як держави, що виборює свою свободу, а й як країни, яка формує нові гуманістичні практики і концентрується на напрямку терапії через культуру.

Однією з таких практик є Театр Ветеранів – простір, де мистецтво перетворюється на спосіб повернення людини до життя, а суспільства – до усвідомлення власної відповідальності.

Понад рік, поки вистава Енеїда народжувалася та зустрічалася з глядачами, режисерка й операторка-постановниця Юлія Большинська ретельно документувала. Так народився її повнометражний дебют – історія шляху: від фронту до сцени, від болю до внутрішнього відновлення, від перших невпевнених кроків у репетиційній залі до справжнього сценічного визнання.

Герої стрічки – ветерани з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами, бойові медикині й волонтерки. Репетиції експериментальної музично-пластичної вистави Енеїда стали драматургічною основою фільму, який розповідає про непросте повернення людини до себе після війни.

Серед героїв фільму – незрячий ветеран, який уперше виходить на сцену в ролі Гомера; бойова медикиня, що після фронту знову знаходить свій голос у театрі; військові, які вчаться жити зі своїм новим тілом і відкривають для себе акторський досвід.

Режисерка вистави Ольга Семьошкіна принципово відмовляється дивитися на них крізь призму жалю. Документальна камера Большинської уважно й безкомпромісно фіксує, наскільки тонкою і складною є межа між емпатією та жалісним співчуттям.

Відчувається, що для знімальної групи герої фільму стали джерелом натхнення. Їхня стійкість, любов до життя, щирість у новій справі та здатність не втрачати почуття гумору навіть після жахів пережитого змінили і тих, хто опинився по інший бік камери.

Фільм показує своїх героїв не як людей, яких потрібно шкодувати, а як митців, що відкривають нові можливості власного тіла, пам’яті й творчості. У певний момент вони перестають бути об’єктами допомоги й стають суб’єктами творчості.

– Не ветерани мають підлаштовуватися під соціум. Навпаки – саме соціум повинен навчитися формувати середовище, комфортне для ветеранів, – говорить у фільмі художній керівник Театру Ветеранів Ахтем Сеітаблаєв.

Саме ця зміна погляду – від жалю до поваги, від травми до творчості – і є головною темою документального фільму Культура vs війна. Театр Ветеранів.

Проєкт Спроможні/Empowered реалізується Асоціацією Дивись українське! в межах міжнародної мультимедійної платформи Культура vs війна за підтримки Благодійного фонду МХП-Громаді та European Union in Ukraine.

Фото: КіноБукет

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.