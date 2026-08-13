Международный песенный конкурс Евровидения-2027 примет болгарский Бургас. Полуфиналы конкурса запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая.

Евровидение-2027 состоится в Бургасе

Город-хозяин и даты проведения шоу объявили во время пресс-конференции в Софии.

На право принимать Евровидение-2027 сначала претендовали четыре болгарских города — София, Бургас, Варна и Пловдив. По результатам первого этапа отбора в финал прошли София и Бургас. После завершающей оценки организаторы избрали именно Бургас.

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Во время пресс-конференции также назвали даты трех главных шоу. Первый полуфинал пройдет 11 мая, второй — 13 мая, а имя победителя 71 песенного конкурса Евровидения станет известно во время гранд-финала 15 мая.

Главной площадкой конкурса станет Arena Burgas – многофункциональная арена на побережье Черного моря. Комплекс был открыт в 2023 году, он может принять до 12 тысяч зрителей. Ранее здесь проводились международные спортивные турниры, большие концерты и культурные события.

Как сообщают болгарские медиа, правительство страны планирует направить на организацию Евровидения-2027 около 20 млн евро. Часть расходов также должны покрыть Бургас, Европейский языковой союз и коммерческие партнеры.

Организаторы ранее представили и предварительный график подготовки к конкурсу. До 10 сентября планируют заключить контракт с площадкой, где пройдет шоу, а до 10 октября — окончательно согласовать бюджет.

Стоит отметить, что Бургас – четвертый по численности населения город Болгарии и один из самых больших туристических центров черноморского побережья страны. Он известен пляжами, парками, музыкальными событиями и культурными фестивалями.

В течение недели Евровидение в городе запланирует ряд сопутствующих мероприятий. В частности, традиционно должен работать городок Евровидения и евроклуб, а также будет проходить культурно-развлекательная программа. Детали организаторы обещают сообщить в ближайшие месяцы.

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