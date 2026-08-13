Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2027 прийматиме болгарський Бургас. Півфінали конкурсу заплановані на 11 і 13 травня, а гранд-фінал відбудеться 15 травня.

Євробачення-2027 відбудеться у Бургасі

Місто-господаря та дати проведення шоу оголосили під час пресконференції у Софії.

На право приймати Євробачення-2027 спочатку претендували чотири болгарські міста — Софія, Бургас, Варна та Пловдив. За результатами першого етапу відбору до фіналу пройшли Софія та Бургас. Після завершального оцінювання організатори обрали саме Бургас.

Зараз дивляться

Під час пресконференції також назвали дати трьох головних шоу. Перший півфінал пройде 11 травня, другий — 13 травня, а ім’я переможця 71-го пісенного конкурсу Євробачення стане відоме під час гранд-фіналу 15 травня.

Головним майданчиком конкурсу стане Arena Burgas — багатофункціональна арена на узбережжі Чорного моря. Комплекс відкрили у 2023 році, він може прийняти до 12 тисяч глядачів. Раніше тут проводили міжнародні спортивні турніри, великі концерти та культурні події.

Як повідомляють болгарські медіа, уряд країни планує спрямувати на організацію Євробачення-2027 близько €20 млн. Частину витрат також мають покрити Бургас, Європейська мовна спілка та комерційні партнери.

Організатори раніше представили й попередній графік підготовки до конкурсу. До 10 вересня планують укласти контракт із майданчиком, де проходитиме шоу, а до 10 жовтня — остаточно погодити бюджет.

Варто зауважити, що Бургас — четверте за чисельністю населення місто Болгарії та один із найбільших туристичних центрів чорноморського узбережжя країни. Він відомий пляжами, парками, музичними подіями та культурними фестивалями.

Упродовж тижня Євробачення в місті запланують низку супутніх заходів. Зокрема, традиційно мають працювати містечко Євробачення та євроклуб, а також відбуватиметься культурно-розважальна програма. Деталі організатори обіцяють повідомити у найближчі місяці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.