Министерство иностранных дел Украины совместно с Министерством культуры выразили глубокую обеспокоенность из-за включения фильма Ильи Хржановского DAU в основной конкурс 83-го Венецианского международного кинофестиваля.

Об этом они сообщили в совместном заявлении.

Украина выступила против показа фильма DAU в Венеции

В совместном заявлении ведомств подчеркивают, что во время полномасштабной войны, когда Россия систематически уничтожает украинские города, культурное наследие и национальную идентичность, предоставление престижной международной площадки проекту с кремлевскими корнями является тревожным и недопустимым сигналом.

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Украинские дипломаты и чиновники подчеркивают, что уважают независимость кураторов фестиваля, однако призывают мировое сообщество не отделять искусство от политики, особенно когда речь идет о российском финансировании.

— Для Кремля культура является способом вернуть подсанкционным лицам респектабельность, легитимизировать свое присутствие там, куда не могут добраться российские танки, а также присвоить историю земель, которые Россия стремится стереть. Каждая международная платформа, принимающая профинансированный Кремлем проект, становится для Москвы тестом на то, насколько далеко мир готов терпеть ее преступления, — говорится в заявлении.

Власти Украины напоминают, что Европейская комиссия еще в июле 2026 года четко отметила, что любые культурные мероприятия должны соответствовать демократическим ценностям, которые современная РФ полностью игнорирует.

Что известно о фильме DAU

Анализ предыстории создания ленты подтверждает ее прямую связь с российскими влияниями:

Проект спонсировал находящийся под санкциями США и Украины бизнесмен Сергей Адоньев из-за связей с режимом Путина.

Исполнитель главной роли Теодор Курентзис получил русское гражданство указом Путина, а его карьеру финансировали подсанкционные госбанки РФ. Поэтому ведущие европейские институции уже отменили сотрудничество с ним.

Фильм снимали в Харькове в 2008-2011 годах, однако город показан исключительно через советскую оптику, полностью игнорируя украинскую идентичность.

МИД и Минкульт отмечают, что не призывают к цензуре культуры или художников, а призывают к сознанию и надлежащей проверке со стороны международных центров культуры.

— Мы призываем Венецианский кинофестиваль и мировое культурное сообщество осознать, как Россия превращает искусство в оружие гибридной войны и прекратить воспринимать поддержанные Кремлем проекты как “политически нейтральные”, — подытожили в заявлении.

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