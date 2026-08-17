Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством культури висловили глибоку стурбованість через включення фільму Іллі Хржановського DAU до основного конкурсу 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Про це вони повідомили у спільній заяві.

Україна виступила проти показу фільму DAU у Венеції

У спільній заяві відомств наголошують, що під час повномасштабної війни, коли Росія систематично нищить українські міста, культурну спадщину та національну ідентичність, надання престижного міжнародного майданчика проєкту з кремлівським корінням є тривожним і неприпустимим сигналом.

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Українські дипломати та посадовці підкреслюють, що поважають незалежність кураторів фестивалю, проте закликають світову спільноту не відокремлювати мистецтво від політики, особливо коли йдеться про російське фінансування.

— Для Кремля культура є способом повернути підсанкційним особам респектабельність, легітимізувати свою присутність там, куди не можуть дістатися російські танки, а також привласнити історію земель, які Росія прагне стерти. Кожна міжнародна платформа, що приймає профінансований Кремлем проєкт, стає для Москви тестом на те, наскільки далеко світ готовий толерувати її злочини, — йдеться у заяві.

Влада України нагадує, що Європейська комісія ще в липні 2026 року чітко зазначила: будь-які культурні заходи мають відповідати демократичним цінностям, які сучасна РФ повністю ігнорує.

Що відомо про фільм DAU

Аналіз передісторії створення стрічки підтверджує її прямий зв’язок із російськими впливами:

Проєкт спонсорував бізнесмен Сергій Адоньєв, який перебуває під санкціями США та України через зв’язки з режимом Путіна.

Виконавець головної ролі Теодор Курентзис отримав російське громадянство указом Путіна, а його кар’єру фінансували підсанкційні держбанки РФ. Через це провідні європейські інституції вже скасували співпрацю з ним.

Фільм знімали у Харкові у 2008–2011 роках, проте місто показане виключно крізь радянську оптику, повністю ігноруючи українську ідентичність.

МЗС та Мінкульт наголошують, що не закликають до цензури культури чи митців, а закликають до свідомості та належної перевірки з боку міжнародних осередків культури.

— Ми закликаємо Венеційський кінофестиваль та світову культурну спільноту усвідомити, як Росія перетворює мистецтво на зброю гібридної війни, та припинити сприймати підтримані Кремлем проєкти як “політично нейтральні”, — підсумували в заяві.

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