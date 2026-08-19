Лидера российской группы The Hatters Музыченко внесли в список угроз нацбезопасности Украины
Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
В список попал российский музыкант, фронтмен группы The Hatters, видеоблогер и актер Юрий Музыченко.
Об этом говорится в соответствующем приказе Минкульта.
Юрий Музыченко внесен в список лиц, что создает угрозу Украине
По данным Министерства культуры, российский исполнитель принимал непосредственное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Эти мероприятия, организованные оккупационными администрациями, были направлены на:
- оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии и оккупации украинских земель;
- популяризацию высшего военно-политического руководства РФ и оккупационных органов власти;
- поддержку организаций и лиц, подконтрольных государству-агрессору.
Внесение в этот перечень предусматривает запрещение трансляции контента с участием артиста в украинском теле- и радиоэфире, а также блокирование его гастрольной деятельности на территории Украины.
Фото: Юрий Музыченко