Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

В список попал российский музыкант, фронтмен группы The Hatters, видеоблогер и актер Юрий Музыченко.

Об этом говорится в соответствующем приказе Минкульта.

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Юрий Музыченко внесен в список лиц, что создает угрозу Украине

По данным Министерства культуры, российский исполнитель принимал непосредственное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Эти мероприятия, организованные оккупационными администрациями, были направлены на:

оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии и оккупации украинских земель;

популяризацию высшего военно-политического руководства РФ и оккупационных органов власти;

поддержку организаций и лиц, подконтрольных государству-агрессору.

Внесение в этот перечень предусматривает запрещение трансляции контента с участием артиста в украинском теле- и радиоэфире, а также блокирование его гастрольной деятельности на территории Украины.

Фото: Юрий Музыченко

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