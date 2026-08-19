Міністерство культури України оновило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

До списку потрапив російський музикант, фронтмен гурту The Hatters, відеоблогер та актор Юрій Музиченко.

Про це зазначено у відповідному наказі Мінкульту.

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Юрія Музиченка внесено до списку осіб, що створює загрозу Україні

За даними Міністерства культури, російський виконавець брав безпосередню участь в антиукраїнських пропагандистських заходах РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Ці заходи, організовані окупаційними адміністраціями, були спрямовані на:

виправдання та легітимізацію збройної агресії та окупації українських земель;

популяризацію вищого військово-політичного керівництва РФ та окупаційних органів влади;

підтримку організацій та осіб, підконтрольних державі-агресорці.

Внесення до цього переліку передбачає заборону трансляції контенту за участю артиста в українському теле- та радіоефірі, а також блокування його гастрольної діяльності на території України.

Фото: Юрій Музиченко

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