Анна Мельник, редакторка стрічки
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Лідера російського гурту The Hatters Музиченка внесли до списку загроз нацбезпеці України
Міністерство культури України оновило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.
До списку потрапив російський музикант, фронтмен гурту The Hatters, відеоблогер та актор Юрій Музиченко.
Про це зазначено у відповідному наказі Мінкульту.
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Юрія Музиченка внесено до списку осіб, що створює загрозу Україні
За даними Міністерства культури, російський виконавець брав безпосередню участь в антиукраїнських пропагандистських заходах РФ на тимчасово окупованих територіях України.
Ці заходи, організовані окупаційними адміністраціями, були спрямовані на:
- виправдання та легітимізацію збройної агресії та окупації українських земель;
- популяризацію вищого військово-політичного керівництва РФ та окупаційних органів влади;
- підтримку організацій та осіб, підконтрольних державі-агресорці.
Внесення до цього переліку передбачає заборону трансляції контенту за участю артиста в українському теле- та радіоефірі, а також блокування його гастрольної діяльності на території України.
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Фото: Юрій Музиченко
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