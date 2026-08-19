Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай выходит замуж.

Ее избранником стал военнослужащий Герой Украины, с которым она строит отношения уже почти три года.

В эксклюзивном интервью для Viva! Рамина поделилась подробностями романтического предложения, рассказала о роковой роли бывшего жениха в их знакомстве и откровенно призналась, готова ли к свадьбе во время войны.

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По словам Рамины, предложение руки и сердца произошло во время совместного отпуска на берегу океана. Впрочем, из-за жары романтический момент сопровождался курьезом:

— Сначала я немного растерялась, а потом мне стало очень смешно, потому что из-за отека мы никак не могли надеть на палец кольцо — любимый признался мне во время бешеной жары. Мы ужинали на берегу океана, а потом он предложил пройтись. Неожиданно достал обручальное кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я радовалась, но почему-то даже больше за парня, что он решился.

Самой большой неожиданностью оказалась история их знакомства. Как выяснилось, обратить внимание на будущего мужа Рамины посоветовал… ее бывший жених Евгений Пронин:

— Мой бывший жених однажды рассказал мне об одном воине и посоветовал взять у него интервью. Сказал, что это очень харизматичный, героический человек… Мы списались и встретились в Киеве. Он специально приехал из Донецкой области на один день, чтобы обсудить вопросы… Так что, если коротко, мой бывший жених сам обратил мое внимание на моего будущего мужа.

Журналистка признается, что ее сразу поразил путь избранного воина и его высокий профессионализм.

— Меня поразила его история: обычный парень из села, которому преподаватели “предсказывали” будущее в тюрьме, пошел в спорт, затем в армию и проделал путь от пехотинца до Героя Украины. Это заслуживает огромного уважения! Кроме того, мы очень похожи в базовых ценностях. Сразу проговорили важные для общения вещи, — отметила Рамина.

Также блоггер откровенно рассказала о преодолении стереотипов относительно военных и сложности отношений на расстоянии.

— В голове сидел этот “кинематографический” образ военного — непременно сурового, бескомпромиссного и аскетического как на службе, так и в повседневной жизни. Но военные очень разные, и каждая история любви особенная, и все эти опасения оказались тщетными. Когда между нами возникла симпатия, я отнеслась к этому без больших ожиданий: попробуем — получится хорошо, не получится — значит нет. Но, видите ли, все сложилось так, что мы уже почти три года вместе, — поделилась журналистка.

Также Рамина отметила, что они уже выбрали несколько ориентировочных дат свадьбы, а вопрос о детях пара обсудила еще в начале общения:

— Пока мы оба не готовы к детям, но вероятно, что со временем наша позиция может измениться…

Подытоживая свой новый жизненный этап, Рамина с улыбкой заявила: Это начало моей прайм-эры, пристегните ремни безопасности!

Фото: Рамина Есхакзай

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