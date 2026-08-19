Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай виходить заміж.

Її обранцем став військовослужбовець, Герой України, з яким вона будує стосунки вже майже три роки.

В ексклюзивному інтерв’ю для Viva! Раміна поділилася подробицями романтичної пропозиції, розповіла про фатальну роль колишнього нареченого у їхньому знайомстві та відверто зізналася, чи готова до весілля під час війни.

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За словами Раміни, пропозиція руки та серця сталася під час спільної відпустки на березі океану. Втім, через спеку романтична мить супроводжувалася курйозом:

— Спочатку я трохи розгубилася, а потім мені стало дуже смішно, бо через набряк ми ніяк не могли надіти на палець каблучку — коханий освідчився мені під час шаленої спеки. Ми вечеряли на березі океану, а потім він запропонував пройтися. Зненацька дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця — що він наважився.

Найбільшою несподіванкою виявилася історія їхнього знайомства. Як з’ясувалося, звернути увагу на майбутнього чоловіка Раміні порадив… її колишній наречений Євген Пронін:

— Мій колишній наречений якось розповів мені про одного воїна й порадив взяти в нього інтерв’ю. Сказав, що це дуже харизматична, героїчна людина… Ми списалися й зустрілися в Києві. Він спеціально приїхав із Донецької області на один день, щоб обговорити запитання… Тож, якщо коротко, мій колишній наречений сам звернув мою увагу на мого майбутнього чоловіка.

Журналістка зізнається, що її одразу вразив шлях обраного воїна та його високий професіоналізм.

— Мене вразила його історія: звичайний хлопець із села, якому викладачі “пророкували” майбутнє у в’язниці, пішов у спорт, потім до армії та подолав шлях від піхотинця до Героя України. Це заслуговує на величезну повагу! Крім цього, ми дуже схожі в базових цінностях. Одразу проговорили важливі для стосунків речі, — зазначила Раміна.

Також блогерка відверто розповіла про подолання стереотипів щодо військових і складність стосунків на відстані.

— У голові сидів цей “кінематографічний” образ військового — неодмінно суворого, безкомпромісного та аскетичного як на службі, так і в повсякденному житті. Але військові дуже різні, й кожна історія кохання — особлива, й усі ці побоювання виявилися марними. Коли між нами виникла симпатія, я поставилася до цього без великих очікувань: спробуємо — вийде добре, не вийде — значить, ні. Але, як бачите, все склалося так, що ми вже майже три роки разом, — поділилася журналістка.

Також Раміна зазначила, що вони вже обрали декілька орієнтовних дат весілля, а питання про дітей пара обговорила ще на початку спілкування:

— Наразі ми обоє не готові до дітей, але ймовірно, що з часом наша позиція може змінитися…

Підсумовуючи свій новий життєвий етап, Раміна з усмішкою заявила: Це початок моєї прайм-ери, пристебніть ремені безпеки!

Фото: Раміна Есхакзай

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