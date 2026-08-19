Американский актер и обладатель Золотого глобуса Ричард Гир подготовил особое поздравление для украинцев по случаю Дня Независимости.

Звезда кино продекламировал стихотворение поэта Юрия Издрыка под названием Інший.

Кадры с декламацией обнародовала организация Ukraine WOW, объединяющая мировых амбассадоров вокруг поддержки Украины.

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Ричард Гир прочитал стихотворение Юрия Издрыка

Поэтические строки прозвучали на английском языке (в переводе Романа Ивашкива и Эрино Моуре), а вот финальную фразу Ричард Гир произнес на украинском.

Запись проходила в Нью-Йорке. Актер обратился к каждому украинцу со словами солидарности и братства.

— Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои лучшие пожелания. Сегодня хочу прочесть стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Всем людям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и твердую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат, — подчеркнул Ричард Гир.

Съемочной площадкой для чувственного видео стал Украинский дом в Нью-Йорке, который организаторы выбрали в качестве главной знаковой локации.

Реакция сети на обращение Ричарда Гира

Украинская аудитория мгновенно отреагировала на чувственное обращение актера. В комментариях под публикацией поклонники выражают Ричарду Гиру искреннюю благодарность за солидарность, теплые слова и мощную поддержку Украины в сверхсложное время.

Пользователи отмечают, что такое искреннее исполнение стиха Юрия Издрыка тронуло их до слез, а произношение украинских слов актером вызвало особый восторг.

Муравьи… особенно на последних словах… помовч… подихай…

Если человек настоящий, то он таким и остается, независимо от обстоятельств. Спасибо за поддержку!

С его уст эти слова звучат так трепетно!

До слез! Ущипните меня, я, наверное, сплю… это так прекрасно!

Спасибо! Это то, что нужно было сейчас услышать!!! Спасибо!!

Недаром я его обожаю с детства! You are amazing Richard! Thank you so much!

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