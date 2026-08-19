Американський актор та володар Золотого глобуса Річард Гір підготував особливе привітання для українців із нагоди Дня Незалежності.

Зірка кіно продекламував вірш поета Юрія Іздрика під назвою Інший.

Кадри з декламацією оприлюднила організація Ukraine WOW, яка об’єднує світових амбасадорів навколо підтримки України.

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Річард Гір прочитав вірш Юрія Іздрика

Поетичні рядки пролунали англійською мовою (у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре), а ось фінальну фразу Річард Гір вимовив українською.

Запис проходив у Нью-Йорку. Актор звернувся до кожного українця зі словами солідарності та братерства.

— Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат, — наголосив Річард Гір.

Знімальним майданчиком для чуттєвого відео став Український дім у Нью-Йорку, який організатори обрали як головну знакову локацію.

Реакція мережі на звернення Річарда Гіра

Українська аудиторія миттєво відреагувала на чуттєве звернення актора. У коментарях під публікацією шанувальники висловлюють Річарду Гіру щиру вдячність за солідарність, теплі слова та потужну підтримку України у надскладний час.

Користувачі зазначають, що таке щире виконання вірша Юрія Іздрика зворушило їх до сліз, а вимова українських слів актором викликала особливе захоплення.

Мурахи… особливо на останніх словах… помовч… подихай…

Якщо людина справжня, то вона такою і лишається, незалежно від обставин. Щиро дякую за підтримку!

З його вуст ці слова звучать так щемко!

До сліз! Ущипніть мене, я напевно сплю… це так прекрасно!

Дякую! Це те, що треба було зараз почути !!! Дякую!!

Недаремно я його обожнюю ще з дитинства! You are amazing Richard! Thank you so much!

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