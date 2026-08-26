26 серпня під час ефіру Щоденників Дитячого Євробачення Суспільне Мовлення оголосило імена шести юних виконавців, які пройшли до фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення 2026.

Переможців відібрали за підсумками випробувань у літній Зірковій школі. Про це повідомляє Суспільне.

Дитяче Євробачення 2026: оголошено фіналістів Нацвідбору

Останнім іспитом для претендентів став вдосконалений повторний виступ із відкритого прослуховування. Напередодні вирішальних прогонів майстер-клас для дітей провели переможці Євробачення 2022 — гурт Kalush Orchestra.

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Список фіналістів Нацвідбору 2026:

Роман Дорошенко (12 років, Київська область)

Дмитро Карабет (10 років, м. Київ)

Еріка Колесніченко (11 років, Київська область)

Анастасія Пошедіна (9 років, родом з Харкова, живе у Києві)

Марко Сердинський (12 років, м. Івано-Франківськ)

Злата Солоненко (11 років, Вінницька область)

Складу проходження до фіналу передувало жеребкування, яке визначило розподіл сонграйтерок:

Світлана Тарабарова (музична продюсерка проєкту) створить композиції для Романа Дорошенка, Дмитра Карабета та Еріки Колесніченко.

alyona alyona напише пісні для Анастасії Пошедіної, Марка Сердинського та Злати Солоненко.

Вирішальний телевізійний концерт Нацвідбору відбудеться 13 вересня о 18:00 на мовних платформах Суспільного.

Долю путівки на міжнародну арену традиційно вирішуватимуть разом глядачі та трійка професійного журі.

Окрім того, у межах Нацвідбору Суспільне Мовлення разом із БФ Діти Героїв ініціювало благодійний збір коштів.

Його мета — допомогти дітям, які втратили батьків через війну, закрити освітні прогалини завдяки додатковим заняттям з математики, української мови та програмування.

Фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті, де за перемогу змагатимуться представники 16 країн світу.

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