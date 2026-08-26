26 серпня під час ефіру Щоденників Дитячого Євробачення Суспільне Мовлення оголосило імена шести юних виконавців, які пройшли до фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення 2026.

Переможців відібрали за підсумками випробувань у літній Зірковій школі. Про це повідомляє Суспільне.

Дитяче Євробачення 2026: оголошено фіналістів Нацвідбору

Останнім іспитом для претендентів став вдосконалений повторний виступ із відкритого прослуховування. Напередодні вирішальних прогонів майстер-клас для дітей провели переможці Євробачення 2022 — гурт Kalush Orchestra.

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Список фіналістів Нацвідбору 2026:

  • Роман Дорошенко (12 років, Київська область)
  • Дмитро Карабет (10 років, м. Київ)
  • Еріка Колесніченко (11 років, Київська область)
  • Анастасія Пошедіна (9 років, родом з Харкова, живе у Києві)
  • Марко Сердинський (12 років, м. Івано-Франківськ)
  • Злата Солоненко (11 років, Вінницька область)

Складу проходження до фіналу передувало жеребкування, яке визначило розподіл сонграйтерок:

  • Світлана Тарабарова (музична продюсерка проєкту) створить композиції для Романа Дорошенка, Дмитра Карабета та Еріки Колесніченко.
  • alyona alyona напише пісні для Анастасії Пошедіної, Марка Сердинського та Злати Солоненко.

Вирішальний телевізійний концерт Нацвідбору відбудеться 13 вересня о 18:00 на мовних платформах Суспільного.

Долю путівки на міжнародну арену традиційно вирішуватимуть разом глядачі та трійка професійного журі.

Окрім того, у межах Нацвідбору Суспільне Мовлення разом із БФ Діти Героїв ініціювало благодійний збір коштів.

Його мета — допомогти дітям, які втратили батьків через війну, закрити освітні прогалини завдяки додатковим заняттям з математики, української мови та програмування.

Фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті, де за перемогу змагатимуться представники 16 країн світу.

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