Помер Тім Каррі – зірка фільмів Один удома 2 та Воно
- Помер британський актор Тім Каррі.
- Йому було 80 років.
- Тім Каррі відомий за ролями Один удома 2, Воно, а також Три мушкетери.
У віці 80 років помер британський актор Тім Каррі, який зіграв ролі у фільмах Один удома 2, Воно, а також Три мушкетери.
Тім Каррі помер у віці 80 років: що відомо
Як повідомляє Hollywood Reporter, увечері 26 серпня британський актор Тім Каррі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 80 років.
Відомо, що у 2012 році Тім Каррі переніс важкий інсульт, після чого був прикутий до крісла колісного. Відомо, що інсульт трапився несподівано — під час масажу.
Водночас він продовжував відвідувати публічні заходи. Наприкінці вересня 2025 року Тім Каррі завітав на святкування 50-річчя легендарного мюзиклу Шоу жахів Роккі Хоррора. Він розповів, що досі не може ходити.
Тім Каррі: що про нього відомо
Всесвітню популярність йому принесла роль доктора Френка-Н-Фертера у культовому мюзиклі Шоу жахів Роккі Горрора 1975 року.
Тім Каррі також зіграв Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга Воно 1990 року. Серед інших відомих робіт актора — ролі у фільмах Три мушкетери та Один удома 2.
Також він був триразовим номінантом на премію Тоні.
Після інсульту Тім Каррі зосередився на роботі поза камерою — став голосом персонажів мультфільмів і відеоігор, продовжуючи творити.