У віці 80 років помер британський актор Тім Каррі, який зіграв ролі у фільмах Один удома 2, Воно, а також Три мушкетери.

Тім Каррі помер у віці 80 років: що відомо

Як повідомляє Hollywood Reporter, увечері 26 серпня британський актор Тім Каррі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 80 років.

Відомо, що у 2012 році Тім Каррі переніс важкий інсульт, після чого був прикутий до крісла колісного. Відомо, що інсульт трапився несподівано — під час масажу.

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Водночас він продовжував відвідувати публічні заходи. Наприкінці вересня 2025 року Тім Каррі завітав на святкування 50-річчя легендарного мюзиклу Шоу жахів Роккі Хоррора. Він розповів, що досі не може ходити.

Тім Каррі: що про нього відомо

Всесвітню популярність йому принесла роль доктора Френка-Н-Фертера у культовому мюзиклі Шоу жахів Роккі Горрора 1975 року.

Тім Каррі також зіграв Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга Воно 1990 року. Серед інших відомих робіт актора — ролі у фільмах Три мушкетери та Один удома 2.

Також він був триразовим номінантом на премію Тоні.

Після інсульту Тім Каррі зосередився на роботі поза камерою — став голосом персонажів мультфільмів і відеоігор, продовжуючи творити.

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