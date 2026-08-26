Во вторник, 25 августа 2026 года, в возрасте 80 лет скончалась легендарная американская кантри-певица, автор песен и актриса Долли Партон.

Исполнительница мирно умерла в онкологическом центре Вандербильта-Инграма в Нэшвилле в окружении родных.

Об этом сообщила ее команда в соцсетях, издания People и CNN.

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Долли Партон умерла: что известно

Как подтвердили представители артистки, сердце звезды остановилось после “короткой, но мужественной борьбы с раком”. Певицу госпитализировали в клинику за четыре дня до смерти — 21 августа.

Отдельный тип онкологического заболевания семья решила не разглашать.

Известно, что в последние годы у Партон также были проблемы с почками и аутоиммунные заболевания, которые обострились после потери ее мужа Карла Дина в марте 2025 года.

В своем официальном заявлении семья Партон отметила:

— Наша любимая Долли Партон провела свою жизнь и карьеру, внося радость, смех, надежду и честность во все, к чему прикасалась. Ее непревзойденная щедрость достигла жизней бесчисленного количества людей. После мужественной короткой борьбы с раком Долли сегодня покинула свою земную жизнь в окружении близких.

Родные попросили поклонников вместо цветов перечислять средства в благотворительный фонд певицы Imagination Library. Прощание с артисткой состоится в узком семейном кругу.

Долли Партон: биография и творческий путь королевы кантри

Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в многодетной и очень бедной семье в штате Теннесси. Она была четвертой из 12 детей.

Музыкой начала заниматься еще с детства — первую гитару ей подарил дядя, а в 7 лет девочка уже сочиняла собственные песни.

Сразу после окончания школы Партон переехала в Нэшвилл, чтобы покорить музыкальный Олимп. В 1967 году она стала звездой популярного Шоу Портера Вагонера, принесшего ей первую всенародную любовь.

Впоследствии Долли начала феноменальную сольную карьеру, выпустив 49 альбомов и завоевав 11 премий Грэмми.

Долли Партон была не только певицей, но и успешной бизнесвумен (основательница парка развлечений Dollywood) и киноактриской — ее роли в фильмах С 9 до 5 и Стальные магнолии стали классикой американского кинематографа.

Кроме того, звезда активно занималась филантропией: основала программу, которая бесплатно передала детям более 300 млн книг, а во время пандемии COVID-19 задонатила $1 млн на разработку вакцины Moderna.

Долли Партон: самые известные песни

За более чем полвека карьеры Долли Партон написала более 3000 композиций. Среди ее главных хитов, вошедших в историю мировой музыки:

I Will Always Love You – баллада, которую Партон создала в 1973 году. Позже этот трек в исполнении Уитни Хьюстон для фильма Телохранитель стал мегахитом мирового масштаба.

– баллада, которую Партон создала в 1973 году. Позже этот трек в исполнении Уитни Хьюстон для фильма Телохранитель стал мегахитом мирового масштаба. Jolene — культовая песня о ревности, вдохновленная реальным жизненным эпизодом с кассиром банка.

— культовая песня о ревности, вдохновленная реальным жизненным эпизодом с кассиром банка. 9 to 5 — саундтрек к одноимённому фильму, который превратился в гимн работающих женщин.

— саундтрек к одноимённому фильму, который превратился в гимн работающих женщин. Coat of Many Colors – трогательная автобиографическая ода матери и детству в бедности.

– трогательная автобиографическая ода матери и детству в бедности. Islands in the Stream — легендарный дуэт с Кенни Роджерсом, возглавлявшим мировые чарты.

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