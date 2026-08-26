У вівторок, 25 серпня 2026 року, у віці 80 років померла легендарна американська кантрі-співачка, авторка пісень та акторка Доллі Партон.

Виконавиця мирно померла в онкологічному центрі Вандербільта-Інграма в Нешвіллі в оточенні рідних.

Про це повідомила її команда у соцмережах, видання People і CNN.

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Доллі Партон померла: що відомо

Як підтвердили представники артистки, серце зірки зупинилося після “короткої, але мужньої боротьби з раком”. Співачку госпіталізували до клініки за чотири дні до смерті — 21 серпня.

Окремий тип онкологічного захворювання родина вирішила не розголошувати.

Відомо, що останніми роками Партон також мала проблеми з нирками та аутоімунні захворювання, які загострилися після втрати її чоловіка Карла Діна у березні 2025 року.

У своїй офіційній заяві родина Партон зазначила:

— Наша кохана Доллі Партон провела своє життя та кар’єру, вносячи радість, сміх, надію та чесність у все, до чого торкалася. Її неперевершена щедрість досягла життів незліченної кількості людей. Після мужньої короткої боротьби з раком Доллі сьогодні покинула своє земне життя в оточенні близьких.

Рідні попросили шанувальників замість квітів перераховувати кошти до благодійного фонду співачки Imagination Library. Прощання з артисткою відбудеться у вузькому сімейному колі.

Доллі Партон: біографія і творчий шлях королеви кантрі

Доллі Ребекка Партон народилася 19 січня 1946 року в багатодітній і дуже бідній родині у штаті Теннессі. Вона була четвертою з 12 дітей.

Музикою почала займатися ще змалку — першу гітару їй подарував дядько, а у 7 років дівчинка вже складала власні пісні.

Одразу після закінчення школи Партон переїхала до Нешвілла, аби підкорити музичний Олімп. У 1967 році вона стала зіркою популярного Шоу Портера Вагонера, що принесло їй першу всенародну любов.

Згодом Доллі розпочала феноменальну сольну кар’єру, випустивши загалом 49 альбомів і виборовши 11 премій Ґреммі.

Доллі Партон була не лише співачкою, а й успішною бізнесвумен (засновниця парку розваг Dollywood) та кіноакторкою — її ролі у фільмах З 9 до 5 та Сталеві магнолії стали класикою американського кінематографа.

Крім того, зірка активно займалася філантропією: заснувала програму, яка безплатно передала дітям понад 300 млн книг, а під час пандемії COVID-19 задонатила $1 млн на розробку вакцини Moderna.

Доллі Партон: найвідоміші пісні

За понад пів століття кар’єри Доллі Партон написала більше ніж 3000 композицій. Серед її головних хітів, які увійшли до історії світової музики:

I Will Always Love You — балада, яку Партон створила у 1973 році. Пізніше цей трек у виконанні Вітні Г’юстон для фільму Тілоохоронець став мегахітом світового масштабу.

— балада, яку Партон створила у 1973 році. Пізніше цей трек у виконанні Вітні Г’юстон для фільму Тілоохоронець став мегахітом світового масштабу. Jolene — культова пісня про ревнощі, натхненна реальним життєвим епізодом із касиркою банку.

— культова пісня про ревнощі, натхненна реальним життєвим епізодом із касиркою банку. 9 to 5 — саундтрек до однойменного фільму, який перетворився на гімн жінок, що працюють.

— саундтрек до однойменного фільму, який перетворився на гімн жінок, що працюють. Coat of Many Colors — зворушлива автобіографічна ода матері та дитинству в бідності.

— зворушлива автобіографічна ода матері та дитинству в бідності. Islands in the Stream — легендарний дует із Кенні Роджерсом, який очолював світові чарти.

На знак жалоби по всій території США на тиждень приспустять державні прапори — про це пише DW з посиланням на Дональда Трампа.

Таке рішення Дональда Трампа є справді безпрецедентним кроком для Сполучених Штатів. На загальнонаціональному рівні традиція приспускати прапори зазвичай стосується лише пам’яті вищих державних посадовців, загиблих військових або жертв масштабних трагедій.

Хоча раніше в країні й вшановували в такий спосіб діячів культури, це завжди були виключно ініціативи місцевої влади в окремих штатах, а не указ для всієї країни.

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