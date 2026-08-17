В возрасте 36 лет внезапно скончалась американская актриса и певица Хейден Панеттьери. Трагическое известие подтвердил отец звезды Скип Панеттьери и его официальные представители.

В этом материале на Фактах ICTV предлагаем вспомнить лучшие фильмы и сериалы из Хейден Панеттьери, принесшие актрисе мировую известность.

Хейден Панеттьери: фильмы и сериалы с участием актрисы

Хейден Панеттьери начала карьеру в шоу-бизнесе еще с младенческого возраста, снимаясь в рекламных роликах. Полноценный дебют в большом кино состоялся в возрасте девяти лет, когда она озвучила персонажа в популярном анимационном фильме Pixar Приключения Флика (A Bug’s Life).

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Настоящий прорыв и мировая слава пришли к 17-летней Панеттьери в 2006 году благодаря роли Клэр Беннет в сериале Герои. Сакраментальная фраза ее героини — “Спаси чирлидершу — спаси мир” — стала культовым слоганом эпохи 2000-х.

Следующей важной вехой в ее карьере стала роль эксцентрической кантри-исполнительницы Джульетт Барнс в драме Нэшвилл (Nashville). За эту работу Хейден получила две номинации на премию Золотой глобус, а 11 песен, которые она исполнила лично для сериала, попали в авторитетные музыкальные чарты Billboard.

Среди других ярких работ актрисы — культовая роль Керби Рид в четвертой и шестой частях культового фильма ужасов Крик (Scream), а также семейная драма Вспоминая Титанов (Remember the Titans).

Кроме Крика 6, Хейден недавно вернулась к активным съемкам:

триллер Янтарное оповещение (Amber Alert, 2024);

фильм Раздельная порода (Split Sole, 2025);

ее последняя кинороль – в ленте Сновидец (The Dreamer), которая вышла на экраны в январе 2026 года.

Напомним, что о смерти бывшей невесты Владимира Кличко стало известно сегодня, 17 августа. Причину смерти пока не разглашают. Родные актрисы обратились к прессе и поклонникам с просьбой уважать их конфиденциальность в этот сложный период.

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