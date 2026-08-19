Популярный драмеди-сериал Повернення от телеканала ICTV2 официально получит продолжение.

Проект стал одним из победителей конкурса Тисячовесна, поэтому команда уже приступила к подготовке к съемкам второго сезона.

Сериал Повернення получил продолжение

Премьера первой части прошла в феврале 2026 года. История о сложном пути адаптации ветерана к гражданской жизни сразу завоевала внимание зрителей: только в день телепремьеры ее просмотрели почти 2 млн человек.

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Сериал вызвал волну обсуждений в соцсетях и попал в лонглист национальной кинопремии Золота Дзиґа.

Если первый сезон освещал тему реинтеграции через тепло и юмор во взаимоотношениях двух собратьев (один из которых был воображаемым), то новые эпизоды поднимут еще одну болезненную и важную тему — возвращение из плена.

События будут разворачиваться через два года после финала первого сезона, когда Кречет узнает: настоящего Вербу освободили из плена по обмену.

— Во второй части к воображаемому навязчивому, резкому на язык Вербе присоединится — реальный. А перед Кречетом встанет выбор: вернуть другу его место в семье. Но во время первой встречи друзей Верба произносит лишь одну фразу: Я не хочу домой. Это история не о плене. Это история, что происходит после. О братстве, которое держит, даже когда ты уже не веришь в себя. О вине тех, кто выжил. И о том, как трудно иногда бывает вернуться не из плена — а к жизни, к семье, к себе, — делится шоураннер проекта Дмитрий Хрипун.

В центре сюжета сериала — ветеран Кречет, после тяжелого ранения учится жить заново. Помогает (и одновременно мешает) ему в этом болтливый “призрак” пропавшего без вести побратима Вербы.

Кречет должен выполнить важное обещание другому — помочь его семье спасти бизнес и подготовить его сына к олимпиаде.

Главные роли в ленте исполняют действующий военнослужащий, боец батальона Вовки Да Вінчі Евгений Григорьев и популярный актер Александр Рудинский.

Большинство ролей в сериале воплотили действующие военнослужащие и ветераны, которые также приняли участие в съемочном процессе.

В частности, в сериале дебютировал ветеран и общественный деятель Олег Симороз, сыгравший воина Медведя с двойной ампутацией. Также в проекте снялись Анастасия Пустовит, Федор Гуринец, Анастасия Митражик и Тарас Цымбалюк.

Все серии первого сезона доступны в свободном доступе на YouTube-канале ICTV2. Дату начала съемки и премьеры второго сезона объявят со временем.

Фото: ICTV2

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