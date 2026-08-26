Дружина шоумена та телеведучого Володимира Остапчука — Катерина — вагітна вдруге.

Радісною новиною пара поділилася у спільному відео на своїх сторінках в Instagram.

Катерина Остапчук вагітна вдруге: що відомо

Катерина опублікувала зворушливе відео з галявини біля будинку, на якому вона позує разом із Володимиром та їхнім півторарічним сином Тимофієм.

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Для знімання родина обрала вбрання в однаковому стилі — білі футболки та світлі джинси. У кадрі ведучий спочатку грається із хлопчиком, який тримає в ручках знімки УЗД, а після цього ніжно обіймає та цілує дружину.

— +1, наша благословенна маленька родина, — підписала ролик Катерина.

Про термін вагітності Катерини Остапчук наразі невідомо. Стать майбутньої дитини сім’я Остапчуків теж ще не розголошувала.

Нагадаємо, що Катерина та Володимир Остапчуки наразі проживають в Канаді. Пара виховує сина Тимофія.

Також у Володимира Остапчука є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — донька Емілія та син Еван.

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