Володимир Остапчук знову стане батьком: дружина шоумена оголосила про вагітність
- Катерина Остапчук оголосила про другу вагітність.
- Дружина Володимира Остапчука підтвердила новину про вагітність у зворушливому відео.
Дружина шоумена та телеведучого Володимира Остапчука — Катерина — вагітна вдруге.
Радісною новиною пара поділилася у спільному відео на своїх сторінках в Instagram.
Катерина Остапчук вагітна вдруге: що відомо
Катерина опублікувала зворушливе відео з галявини біля будинку, на якому вона позує разом із Володимиром та їхнім півторарічним сином Тимофієм.
Для знімання родина обрала вбрання в однаковому стилі — білі футболки та світлі джинси. У кадрі ведучий спочатку грається із хлопчиком, який тримає в ручках знімки УЗД, а після цього ніжно обіймає та цілує дружину.
— +1, наша благословенна маленька родина, — підписала ролик Катерина.
Про термін вагітності Катерини Остапчук наразі невідомо. Стать майбутньої дитини сім’я Остапчуків теж ще не розголошувала.
Нагадаємо, що Катерина та Володимир Остапчуки наразі проживають в Канаді. Пара виховує сина Тимофія.
Також у Володимира Остапчука є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — донька Емілія та син Еван.