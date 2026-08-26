Певец Павел Зибров трогательно поздравил жену Марину с днем ​​рождения. Ей исполнилось 67 лет.

Зибров опубликовал на своей странице в Instagram новое фото с женой и посвятил ей нежные слова.

Зибров поздравил жену с днем ​​рождения

В своем сообщении Павел Зибров рассказал, что посвящает жене строки из песни уже более трех десятилетий, и поблагодарил ее родителей за любимую избранницу.

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— Марина, Марина, любовь моя единственная, тебя искал я долгих десять лет… Вот так я пою о тебе уже 33 года. Моя любовь, моя дорогая Маринка, поздравляю тебя с днем ​​рождения! Прежде всего хочу поблагодарить твоих родителей за то, что подарили этому миру такую ​​прекрасную девочку, которая стала моей женой, мамой нашей принцессы Дианы, моей музой, моим вдохновением и самым близким человеком, — нежно обратился к жене Зибров.

Зибров также подчеркнул внутреннюю и внешнюю красоту своей избранницы, отметив, как сильно гордится ею каждый день.

– Ты невероятно красива – и не только снаружи. В тебе есть та особенная красота, которая с годами становится только сильнее. Ты талантливая, мудрая, добрая, искренняя и очень сильная и справедливая женщина. Я горжусь тобой и ежедневно благодарю судьбы за то, что именно ты рядом со мной, — подчеркнул певец.

Напоследок Павел Зибров выразил главные пожелания — крепкого здоровья, мира и гармонии, не забыв о фирменном юморе, и передал поздравления от всей семьи, в том числе и домашних любимцев.

— Я хочу пожелать тебе самого главного — крепкого здоровья, мира в Украине, покоя в душе и многих счастливых лет, наполненных любовью. А все остальное мы обязательно купим на Бессарабском рынке! Купайся в счастье, тони в любви, пусть сбываются все твои мечты и желания. А я всегда буду рядом – поддерживать, обнимать, беречь и любить тебя. Я, Дианочка, Нана и Джесси обнимаем, целуем и желаем тебе самого счастливого дня рождения, моя Маринка! — подытожил Зибров.

Напомним, что Павел Зибров состоит в браке с Мариной более 30 лет. У супругов есть 29-летняя дочь Диана.

Фото: Павел Зибров

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