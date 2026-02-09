Народный артист Украины Павел Зибров высказался о взаимоотношениях с певцом Степаном Гигой, который скончался в результате болезни в возрасте 66 лет.

Ранее Зиброва раскритиковали в сети за то, что он не приехал на похороны своего якобы друга Гиги во Львов.

В комментарии журналистке проекта Ранок у великому місті на ICTV Ксении Малинюк артист заявил, что они со Степаном были не друзьями, а просто коллегами.

Зибров о “дружбе” с Гигой

Павел отметил, что за всю жизнь виделся с Гигой около пяти раз, поэтому о дружбе между ними не может быть и речи.

— Я не знаю, почему писали, что мы друзья. Мы коллеги по цеху, по пению. Мы с ним не дружили, мы, возможно, раз пять виделись за всю жизнь. Там было много хейта, почему я не приехал, надо было заплатить мне деньги, чтобы я приехал за 500 километров на похороны, ты же друг. Всем говорю, что я не друг, — подчеркнул Зибров.

Также артист добавил, что не знает, с кем дружил Степан Гига, ведь его деятельность была сосредоточена преимущественно на Западе Украины.

Ранее о болезни Степана Гиги высказался Иво Бобул. Артист назвал смерть коллеги “неисправимой ошибкой” и подчеркнул, что он должен был уделять больше внимания своему здоровью.

Фото: Павел Зибров, Степан Гига

Источник : Утро в большом городе

