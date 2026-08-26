Співак Павло Зібров зворушливо привітав дружину Марину з днем народження. Їй виповнилося 67 років.

Зібров опублікував на своїй сторінці в Instagram нове фото з дружиною і присвятив їй ніжні слова.

Зібров привітав дружину з днем народження

У своєму дописі Павло Зібров розповів, що присвячує дружині строки з пісні вже понад три десятиліття, і подякував її батькам за кохану обраницю.

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— Марина, Марина, любов моя єдина, тебе шукав я довгих десять літ… Ось так я співаю про тебе вже 33 роки. Моя любов, моя дорога Маринко, вітаю тебе з днем народження! Найперше хочу подякувати твоїм батькам за те, що подарували цьому світу таку прекрасну дівчинку, яка стала моєю дружиною, мамою нашої принцеси Діани, моєю музою, моїм натхненням і найближчою людиною, — ніжно звернувся до дружини Зібров.

Зібров також підкреслив внутрішню та зовнішню красу своєї обраниці, зазначивши, як сильно пишається нею щодня.

— Ти неймовірно красива — і не лише зовні. У тобі є та особлива краса, яка з роками стає тільки сильнішою. Ти талановита, мудра, добра, щира і дуже сильна та справедлива жінка. Я пишаюся тобою і щодня дякую долі за те, що саме ти поруч зі мною, — наголосив співак.

Наостанок Павло Зібров висловив головні побажання — міцного здоров’я, миру та гармонії, не забувши про фірмовий гумор, і передав привітання від всієї родини, зокрема й домашніх улюбленців.

— Я хочу побажати тобі найголовнішого — міцного здоров’я, миру в Україні, спокою в душі та багато щасливих років, наповнених любов’ю. А все інше ми обов’язково купимо на Бессарабському ринку! Купайся в щасті, тони в коханні, нехай здійснюються всі твої мрії та бажання. А я завжди буду поруч — підтримувати, обіймати, берегти й любити тебе. Я, Діаночка, Нана і Джессі обіймаємо, цілуємо і бажаємо тобі найщасливішого дня народження, моя Маринко!, — підсумував Зібров.

Нагадаємо, що Павло Зібров перебуває у шлюбі з Мариною понад 30 років. У подружжя є 29-річна донька Діана.

Фото: Павло Зібров

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