В судебном процессе по убийству американского рэпера Тупака Шакура вынесен первый обвинительный приговор спустя 30 лет после преступления.

Об этом сообщает BBC и The Guardian со ссылкой на решение суда округа Кларк в Лас-Вегасе.

В США признали виновным организатора убийства Тупака Шакура

Присяжные суда в Лас-Вегасе признали 63-летнего бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна Кеффе Д Дэвиса виновным в организации резонансного убийства, совершенном в сентябре 1996 года.

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Хотя Дэвис лично не нажал на спусковой крючок, прокуроры доказали, что именно он выступил организатором и “командиром” нападения.

Он получил оружие и дал указание осуществить стрельбу из белого Cadillac, реагируя на драку между Шакуром и его племянником Орландо Андерсоном, которая произошла за несколько часов до того.

Непосредственным исполнителем выстрелов считается именно Андерсон, погибший в перестрелке в 1998 году.

Главным доказательством против Дэвиса стали его публичные заявления, интервью и автобиографическая книга Легенда улицы Комптон, изданная в 2019 году.

— Если бы он решил никогда не написать эту книгу, его, вероятно, никогда не привлекли бы к ответственности за это преступление, — отметил во время судебных слушаний прокурор Марк ДиДжакомо.

Защита подсудимого пыталась убедить присяжных, что признание Дэвиса было выдумкой и преувеличением ради гонораров от продаж книги, однако суд признал вину доказанной.

— Он тот, кто принимает решение. Когда принимающий решение о выстреле сидит с дробовиком во время выстрела, нет сомнений, что он ответственен, — подчеркнул прокурор Бину Палал.

Во время оглашения приговора семья Тупака Шакура не сдерживала слез. Родные рэпера отметили, что ждали этого момента почти три десятилетия.

Подсудимый Дуэйн Дэвис выслушал вердикт без эмоций и сразу заявил о намерении оспорить решение.

— Я хотел бы подать апелляцию на это дело, – сказал Дуэйн Дэвис в зале суда.

Окружение прокуроров сообщило, что Дэвису грозит не менее 40 лет заключения.

Окончательный приговор и срок наказания судья объявит на заседании 13 октября.

Напомним, что семья покойного рэпера Тупака Шакура захотела возобновить расследование убийства музыканта на фоне скандала с Шоном Комбсом (P. Diddy) в октябре 2024 года.

Дэвис, бывший главарь банды, заявил, что Шон Комбс заплатил ему $1 млн за убийство Шакура.

Впоследствии против P. Diddy подали новый иск о сексуальном насилии. Истец заявлял, что рэпер угрожал ему, ссылаясь на убийство Тупака Шакура.

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