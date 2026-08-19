Эксбойфренд и заявление матери: новые подробности внезапной смерти 36-летней Хейден Панеттьери
- Появились новые подробности внезапной смерти Хейден Панеттьери.
- Обнародован полицейский отчет с места смерти Хейден Панеттьери.
Стали известны новые подробности внезапной смерти 36-летней американской актрисы Хейден Панеттьери, бывшей невесты Владимира Кличко.
Согласно полицейскому отчету, полученному NBC News, в момент трагедии в апартаментах в Южной Каролине вместе с Хейден Панеттьери находился ее скандальный экс-возлюбленный Брайан Гикерсон и его брат Зак.
Смерть Хейден Панеттьери: новые подробности
Как отмечается в отчете, вызов в службу спасения поступил в воскресенье около 13:50 с сообщением об остановке сердца.
Прибывшие медики пытались реанимировать бессознательную Панеттьери, однако в 14:32 констатировали ее смерть.
Правоохранители добавили, что во время оказания помощи брат Гикерсон был крайне эмоционален, тогда как сам Брайан не показывал заметных реакций до момента объявления о смерти Хейден Панеттьери.
Впоследствии он передал полиции пакет с лекарством, которое актриса принимала накануне.
По данным офиса коронера, вскрытие не обнаружило следы насильственных травм, а окончательная причина смерти будет объявлена после завершения лабораторных экспертиз.
В то же время, на аудиозаписях диспетчеров службы 911 перед приездом медиков обсуждались вероятные “передозировка” и “остановка сердца”.
Мать актрисы Лесли Фогель в интервью NBC News эмоционально отреагировала на то, что рядом с дочерью в ее последние минуты жизни был именно Гикерсон.
— Этот человек в ее жизни, от которого мы пытались избавиться уже довольно долго, был с ней во время ее смерти, и это был Брайан Гикерсон. В прошлом есть много фактов, что Брайан много раз вредил Хейден, и именно поэтому мы с ее отцом так долго беспокоились из-за него, — поделилась мать Панеттьери.
Что известно об отношениях Хейден Панеттьери и Брайана Гикерсона
Отношения Хейден Панеттьери с Брайаном Гикерсоном сопровождались громкими скандалами.
В 2019 году мужчину арестовали за домашнее насилие, а в 2021 году он получил четыре года условного срока.
Актриса также подавала судебному исполнителю запрос на запретное предписание.
В своих мемуарах Это я: Расплата, выданных незадолго до смерти, Хейден откровенно описала, что Гикерсон неоднократно жестоко избивал ее, из-за чего она неделями не появлялась на публике.
Напомним, что о внезапной смерти Хейден Панеттьери стало известно в понедельник, 17 августа. Актриса стала всемирно известна благодаря своим ролям в сериалах Герои, Нэшвилл и других лентах.
На смерть Хейден Панеттьери эмоционально отреагировал ее бывший жених — украинский боксер Владимир Кличко. Он отметил, что их семья находится сейчас в невыразимой скорби и попросил уважать их приватность. Кличко и Панеттьери имеют общую дочь Кайю-Евдокию.