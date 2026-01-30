Американський музичний магнат Шон Комбс, відомий як P. Diddy опинився в центрі нового скандалу через позов заявника на імʼя Стів Отіс.

Чоловік стверджує, що став жертвою сексуального насильства з боку репера ще у 2012 році. У судових документах зазначено, що під час нападу в готелі Midtown Комбс не лише застосував силу, а й залякував.

Потерпілий заявив, що продюсер вимагав від нього мовчати та погрожував, посилаючись на вбивство легендарного репера Тупака Шакура.

Нова справа проти P. Diddy

Згідно з матеріалами справи, інцидент відбувся після того, як Комбс нібито накачав Отіса наркотиками. Позивач, який на той час працював у сфері ескорт-послуг, розповів про тривале знущання та зґвалтування, попри його крики про біль та благання зупинитися.

За словами заявника, Шон Комбс фактично дав зрозуміти, що з ним може статися те саме, що й із Тупаком Шакуром, якщо він розповість про інцидент.

– Я не жартую. Якщо я міг дістати Пака, то як ти думаєш, що може статися з тобою? – процитував Стів Отіс слова P. Diddy у матеріалах справи.

Цей натяк на загибель Шакура у 1996 році став причиною того, що потерпілий роками жив у страху, оскільки вважав погрози реальними.

Залякування продовжилися навіть у 2014 році, коли через посередників Отісу натякнули, що Комбс має владу змушувати людей зникати безслідно.

Чому заява зʼявилася зараз

Стів Отіс наважився звернутися до суду лише зараз, оскільки відчув себе у безпеці після того, як зірка опинився у в’язниці.

У жовтні 2025-го репера засудили до чотирьох років позбавлення волі за результатами тривалого процесу щодо сексуальних злочинів.

До цього моменту страх перед зв’язками мільярдера заважав жертві розпочати юридичний процес. Наразі офіційні представники обох сторін утримуються від коментарів щодо нових звинувачень.

Джерело : New York Post

