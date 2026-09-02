У судовому процесі щодо вбивства американського репера Тупака Шакура винесено перший обвинувальний вирок через 30 років після злочину.

Про це повідомляє BBC і The Guardian з посиланням на рішення суду округу Кларк у Лас-Вегасі.

У США визнали винним організатора вбивства Тупака Шакура

Присяжні суду в Лас-Вегасі визнали 63-річного колишнього лідера банди South Side Compton Crips Дуейна Кеффе Д Девіса винним в організації резонансного вбивства, вчиненого у вересні 1996 року.

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Хоча Девіс особисто не натискав на спусковий гачок, прокурори довели, що саме він виступив організатором та “командиром” нападу.

Він дістав зброю та дав вказівку здійснити стрілянину з білого Cadillac, реагуючи на бійку між Шакуром і його племінником Орландо Андерсоном, яка сталася за кілька годин до того.

Безпосереднім виконавцем пострілів вважають саме Андерсона, який загинув у перестрілці в 1998 році.

Головним доказом проти Девіса стали його власні публічні заяви, інтерв’ю та автобіографічна книга Легенда вулиці Комптон, видана у 2019 році.

— Якби він вирішив ніколи не написати цю книгу, його, ймовірно, ніколи б не притягнули до відповідальності за цей злочин, — зазначив під час судових слухань прокурор Марк ДіДжакомо.

Захист підсудного намагався переконати присяжних, що зізнання Девіса були вигадкою та перебільшенням заради гонорарів від продажів книги, проте суд визнав провину доведеною.

— Він той, хто приймає рішення. Коли той, хто приймає рішення про постріл, сидить з дробовиком під час пострілу, немає сумнівів, що він відповідальний, — наголосив прокурор Біну Палал.

Під час оголошення вироку родина Тупака Шакура не стримувала сліз. Рідні репера зазначили, що чекали на цей момент майже три десятиліття.

Підсудний Дуейн Девіс вислухав вердикт без емоцій і одразу заявив про намір оскаржити рішення.

— Я хотів би подати апеляцію на цю справу, — сказав Дуейн Девіс у залі суду.

Оточення прокурорів повідомило, що Девісу загрожує щонайменше 40 років ув’язнення.

Остаточний вирок та термін покарання суддя оголосить під час засідання 13 жовтня.

Нагадаємо, що сім’я покійного репера Тупака Шакура захотіла відновити розслідування вбивства музиканта на тлі скандалу з Шоном Комбсом( P. Diddy) у жовтні 2024 року.

Девіс, який є колишнім ватажком банди, заявив, що Шон Комбс заплатив йому $1 млн за вбивство Шакура.

Згодом проти P. Diddy подали новий позов про сексуальне насильство. Позивач заявляв, що репер погрожував йому, посилаючись на вбивство Тупака Шакура.

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