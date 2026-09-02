В 400 метрах от офиса Люкс ФМ: Евгений Фешак рассказал о падении двух дронов в Киеве
Генеральный продюсер радиостанции Люкс ФМ и телеведущий Евгений Фешак сообщил о вражеской атаке вблизи рабочего помещения медиахолдинга в столице.
О событиях Евгений Фешак рассказал в своих Instagram-stories, записав видео непосредственно с места происшествия.
Евгений Фешак об атаке на Киев 2 сентября
По словам Евгения Фешака, российские ударные беспилотники ударили в нескольких сотнях метров от здания офиса Люкс ФМ.
Также Фешак добавил, что вражеские “шахеды” прилетели друг за другом с очень коротким временным интервалом.
— Буквально в 400 метрах от нашего офиса “прилетели” два “шахеда” с интервалом, наверное, в 60 секунд… Но главное, что жизнь продолжается. Люди ходят, все хорошо, — поделился Евгений Фешак.
В то же время ведущий с грустью добавил, что в результате попадания и падения обломков есть травмированные.
Известно, что во время взрывов в Киеве 2 сентября пострадали 10 человек. Пятерых раненых медики госпитализировали, другим оказывают помощь амбулаторно.
Окончательные последствия взрывов в Киеве сегодня устанавливаются.
Фото: Евгений Фешак