Генеральный продюсер радиостанции Люкс ФМ и телеведущий Евгений Фешак сообщил о вражеской атаке вблизи рабочего помещения медиахолдинга в столице.

О событиях Евгений Фешак рассказал в своих Instagram-stories, записав видео непосредственно с места происшествия.

Евгений Фешак об атаке на Киев 2 сентября

По словам Евгения Фешака, российские ударные беспилотники ударили в нескольких сотнях метров от здания офиса Люкс ФМ.

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Также Фешак добавил, что вражеские “шахеды” прилетели друг за другом с очень коротким временным интервалом.

— Буквально в 400 метрах от нашего офиса “прилетели” два “шахеда” с интервалом, наверное, в 60 секунд… Но главное, что жизнь продолжается. Люди ходят, все хорошо, — поделился Евгений Фешак.

В то же время ведущий с грустью добавил, что в результате попадания и падения обломков есть травмированные.

Известно, что во время взрывов в Киеве 2 сентября пострадали 10 человек. Пятерых раненых медики госпитализировали, другим оказывают помощь амбулаторно.

Окончательные последствия взрывов в Киеве сегодня устанавливаются.

Фото: Евгений Фешак

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